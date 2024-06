El presidente de Ecuador descalificó a Bukele, Milei y Petro, pero elogió a Lula

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fustigó a sus pares de la Argentina, Javier Milei; Colombia, Gustavo Petro y El Salvador, Nayib Bukele. Mientras tanto, desorientó a los analistas políticos cuando al mismo tiempo elogió al primer mandatario de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en declaraciones a The New Yorker .



BUENOS AIRES (NA).- Noboa, quien llegó al poder en noviembre del 2023 y es el mandatario más joven de la región con apenas 36 años, afirmó que el presidente colombiano “Gustavo Petro es un snob izquierdista”. Para Bukele reservó el calificativo de “arrogante”, aunque también sugirió que es “un corrupto”. Mientras tanto, deslizó su convicción de que Milei “parece muy engreído”.

“No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto”, subrayó.

De Bukele comentó: “El tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”. “Había un puñado de familias que eran dueñas de todo en El Salvador y ahora están los Bukeles”, comentó.

A propósito de las declaraciones de Noboa, el sitio Sputnik News entrevistó a Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien enumeró su accionar en apenas seis meses de gestión.

El líder ecuatoriano rompió las relaciones de su país con México, pero también con su vicepresidenta Verónica Abad y se alejó de Rusia a pesar de los vínculos económicos de ambos países.

Noboa tendrá que renovar el cargo ya en los comicios del 9 de febrero de 2025.

Su frente interno es complicado: la Vicepresidenta de Ecuador, Abad, encuadró los actos de su Presidente en el “machismo” y lo describió como “un “autoritario en el poder, en el que no se puede confiar”.

Anteriormente, la líder opositora Luisa González, quien perdió las elecciones frente a Noboa, había denunciado que vive amenazada, tanto como su familia y los integrantes de su partido.

“La del Gobierno es una agenda que es clara y visible ante el mundo, basada en la persecución política y los caprichos de un niño millonario que es el presidente de la república, a quien no le importa el derecho internacional o violar la Convención de Viena y demás tratados”, comentó.

Sostuvo que Noboa “no respeta el derecho, ni respeta a otros Estados, ni a la propia Constitución de Ecuador ni la normativa legal del país ni la internacional”.

“No le importa absolutamente nada”, condenó González, quien aclaró que ni ella ni su familia cuentan con seguridad.

Mientras tanto, para la asambleísta Mónica Palacios, Noboa es “un niño rico malcriado con banda presidencial que piensa que Ecuador es una de sus haciendas y puede hacer lo que le plazca”.

