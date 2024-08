El papa Francisco y su pedido por la situación en Venezuela: “Buscar la verdad y evitar la violencia”

El Papa Francisco se pronunció hoy sobre la crítica situación que atraviesa Venezuela y pidió “evitar la violencia”, en medio de las protestas por las denuncias de fraude contra el mandatario electo Nicolás Maduro, quien se adjudicó el triunfo en las recientes elecciones mientras siguen sin publicarse las actas oficiales que lo comprueben.

BUENOS AIRES (NA).- El Sumo Pontífice llamó a todas las partes a buscar la verdad y comportarse con moderación y evitar la violencia, en un llamamiento durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

“Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizó un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia”, indicó el Papa durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

También convocó a “solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte”.

“Encomendamos este país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, tan amada y venerada por los venezolanos, y a la intercesión del Beato José Gregorio Hernández, cuya figura nos une a todos”, añadió Francisco.

Mientras tanto, la oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado. Decenas de manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen, que provocó hasta el momento 13 muertos y más de 1.200 detenidos.

Para cerrar, el jefe de la Iglesia Católica hizo un llamamiento para dejar de adorar las cosas materiales y tomar “el camino de la caridad”.

“Las cosas materiales no llenan la vida: solo el amor lo puede hacer. Y para que eso suceda el camino a tomar es el de la caridad que no se guarda nada para sí, sino que lo comparte todo“, concluyó.

CRÉDITO FOTO PORTADA: Foto NA: ARCHIVO Vatican Media