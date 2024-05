El papa Francisco envió medio millón de reales para las víctimas de las inundaciones en Brasil

El papa Francisco envió 100 mil euros para ayudar a las víctimas de las inundaciones en la ciudad brasileña de Río Grande do Sou, anunció hoy el arzobispo de Porto Alegre, Jaime Spengler.

BUENOS AIRES (NA).- “El Santo Padre destinó una cantidad sustancial, a través de la Limosna Apostólica, para ayudar a las personas sin hogar”, reveló el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos.

Spengler precisó que “esta cantidad, alrededor de 100 mil euros, será transferida a la Regional Sur 3 de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que cubre todo Rio Grande do Sul, para ayudar en todo lo posible”.

El Sumo Pontífice manifestó su solidaridad el pasado domingo con los damnificados por las intensas lluvias en la región situada al sur de Brasil.

“Quiero asegurar mi oración por las poblaciones del estado de Rio Grande do Sul, afectadas por grandes inundaciones: que el Señor acoja a los muertos y consuele a sus familias y a quienes tuvieron que abandonar sus hogares”, señaló. El dinero equivale a unos 550 mil reales.



¿Cuántos muertos y desaparecidos hay hasta el momento?.

El número de muertos asciende a 107, al tiempo que hay al menos 136 desaparecidos, 374 heridos y más de 165 mil fueron desplazadas de sus hogares inundados y rescatados por barcos y helicópteros.

Las inundaciones destruyeron infraestructuras y puentes, bloqueando el acceso a Porto Alegre, donde las estanterías de los supermercados están vacías y se han registrado saqueos nocturnos.

El gobernador Eduardo Leite consideró que los cálculos iniciales indican que Rio Grande do Sul necesitará al menos 19.000 millones de reales (3.680 millones de dólares) para reconstruir los daños, que se extendieron a zonas agrícolas aledañas.

“El efecto de las inundaciones y la magnitud de la tragedia son devastadores”, sostuvo en las redes sociales.

Según una actualización difundida por la Defensa Civil de Rio Grande do Sul a las 12:10 de este jueves, el número total de municipios afectados por las lluvias en el estado llegó a 428.

Asimismo, hay 67.563 personas en albergues 165.112 mil personas sin hogar, 1,4 millones de personas afectadas por las consecuencias de las lluvias.

CRÉDITO FOTO PORTADA: NA: REUTERS/Remo Casilli