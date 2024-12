Edmundo González Urrutia insiste con volver a Venezuela

El excandidato presidencial está planeando regresar al país para asumir como presidente el próximo 10 de enero, pero el régimen lo rechaza.

Desde su exilio en Madrid, España, el excandidato presidencial venezolano, Edmundo González Urrutia, anticipó este jueves que junto a Corina Machado están preparando el regreso a su país en vísperas del cambio presidencial previsto para el 10 de enero de 2025. «Los voy a sorprender», afirmó.

González Urrutia fue el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio pasado. Tanto él como su fuerza proclamaron la victoria tras mostrar copias de las actas electorales. El régimen lo rechazó sin mostrar las actas originales, y dio por ganador al actual presidente Nicolás Maduro. El próximo 10 de enero tiene previsto asumir un nuevo mandato.

“Los voy a sorprender cuando regrese a Venezuela. La represión es una señal de debilidad del gobierno. Todo lo que está ocurriendo en Venezuela forma parte de una política que revela debilidad”, aseguró González Urrutia.

El régimen sigue proclamando la victoria del actual presidente Nicolás Maduro, quien planea asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero.

En este momento, el líder opositor se encuentra exiliado en Madrid, donde planea pasar las fiestas. Desde allí, junto al resto de su fuerzas política están planeado el regreso a Venezuela para «asumir» la presidencia, reconocida por varios países, incluido Argentina.

Debido a los riesgos que implica esta acción, González Urrutia aclaró que no dará más detalles para no entorpecer los planes. “Si yo revelo ahorita la forma en la que estamos pensando regresar, no tendrá mucho sentido. La idea es que nosotros regresemos a Venezuela por la vía que más fácil sea”, afirmó.

