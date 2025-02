El nuevo y adictivo K-Drama de Zombies que los fans de otra serie parecida amarán

Con una dosis de acción, terror y comedia, esta nueva serie surcoreana se adentra en el género zombie con un ritmo vertiginoso. A continuación, te contamos de qué se trata y dónde la puedes ver.

Uno de los K-Dramas más esperados de 2025, Newtopia, está protagonizado por Jisoo de Blackpink y Park Jeong-min de Hellbound.

La serie sigue a Kang Young-joo y Lee Jae-yoon, una pareja que trata de lidiar con las dificultades de una relación a distancia. Tras un malentendido, ambos deciden terminar su relación y seguir caminos separados. Sin embargo, Young-joo se da cuenta de que aún quiere estar con Jae-yoon, así que emprende un viaje para llegar hasta su base militar. Pero antes de que pueda alcanzarlo, Seúl es invadida por zombis, dejando a los dos atrapados en lados opuestos de la ciudad.

Mira el tráiler de Newtopia:

Aunque Newtopia y Estamos muertos (All of Us Are Dead) no son copias exactas, comparten algunas similitudes que hacen que el primer K-Drama sea una opción perfecta para los fans de la serie de 2022 que siguen esperando la segunda temporada.

Ambas producciones cuentan con grandes escenas de acción y actores que ofrecen interpretaciones conmovedoras en medio del caos de un apocalipsis zombie. Al igual que Estamos muertos, Newtopia presenta una premisa intrigante, combinada con el temor a los no-muertos, lo que la convierte en una gran opción para los fans de la serie coreana de Netflix.

¿En qué se diferencia Newtopia de Estamos muertos?

Si bien las dos series exploran cómo los humanos reaccionan ante una catástrofe inminente, hay diferencias clave entre ambas producciones.

En esencia, Newtopia es una historia de amor entre Kang Young-joo y Lee Jae-yoon. Aunque la trama incluye zombis, violencia, sangre y el caos típico del género, su enfoque principal es la determinación de Young-joo por reunirse con su exnovio a pesar del peligro que enfrenta.

Por otro lado, Estamos muertos también incluye romance y cuenta con dos parejas principales, pero su enfoque es más la supervivencia de los estudiantes atrapados en el campus donde se desarrolla gran parte de la historia. Además, es más seria en comparación con Newtopia, ya que aborda temas más amplios y ofrece una crítica social sobre problemas que afectan a los humanos, como el acoso escolar y los extremos a los que las personas pueden llegar para sobrevivir.

A pesar de estas diferencias, ambas series coreanas presentan historias atractivas para los amantes del género zombie.

No hay muchas series como Estamos muertos

Hasta ahora, Newtopia ha sido un K-Drama de zombies muy entretenido y cuenta con todos los elementos que han hecho popular al género. Sin embargo, Estamos muertos está en otro nivel dentro de las series coreanas del género. Muy pocas producciones similares, quizás con la excepción de Dulce hogar de Netflix, han logrado capturar la esencia de la serie, especialmente por su alta calidad de producción.

¿Dónde ver Newtopia y Estamos muertos?

Newtopia cuenta con 8 episodios y se puede ver en Amazon Prime Video, donde ya se encuentran disponibles sus primeros tres capítulos. Estamos muertos se puede ver en Netflix.