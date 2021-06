El nuevo edificio CPSPTF llavará el nombre Ana María Quiroga

Compartí en tus redes!

De esta forma las autoridades de la Caja rinden homenaje a la ex Directora del sector pasivo del ex IPAUSS. La decisión fue plasmada mediante la Resolución de Directorio 44/21.



RÍO GRANDE.- En este sentido, la Vocal por pasivos Patricia Blanco recordó que “ Ana María Quiroga fue una jubilada que siempre estuvo muy involucrada en la lucha por los derechos de los jubilados de la provincia, una trabajadora de Canal 13 de Río Grande y tuvo la oportunidad de llegar al directorio en el año 2010 al 2013”.



Blanco aseguró que Quiroga era “una persona muy preocupada por toda la situación que nosotros estábamos viviendo en esa fecha, muy comprometida, de corazón noble, y lamentablemente estando en funciones tuvo la desgracia de tener un ACV que la dejó fuera del cargo y que tuvo muchos años de padecimiento hasta que falleció”.



Asimismo, la Vocal por los pasivos de la CPSPTF explicó que la iniciativa surgió junto a la Vocal por los activos Norma Gonzales y que “elevamos el proyecto a la Legislatura solicitando que el edificio llevara ese nombre”, y en directorio se dictó la resolución 44/21 la cual designa al edificio de la Caja de Previsión Social de la ciudad de Río Grande con el nombre de “Ana María Quiroga”.



La a representante agradeció el apoyo de la Legislatura de la Provincia al declarar de beneplácito la iniciativa de las autoridades de la Caja, de designar con el nombre al edificio emplazado en la Calle Florentino Ameghino de la ciudad de Río Grande.



Finalmente, la figura de la ex Directora y sostuvo que “es una manera de reconocer a una persona que había hecho tanto por los derechos de los jubilados y pensábamos que poniendo su nombre al edificio de Río Grande, que es la ciudad a la que ella pertenecía y que sabemos que es muy querida por el sector pasivo, eso iba a devolver lo que hizo por nosotros”.