El inicio del Apertura fue programado para el 16 de marzo

Tras la primera reunión oficial del año por parte del Departamento de Futsal AFA, con la presencia de la gran mayoría de los clubes que intervendrán en todas las divisionales, se determinó que el inicio del certamen Apertura en las máximas divisionales arrancará el sábado 16 de marzo, una semana después de la participación de Camioneros y San Isidro en la Liga Nacional de Futsal Argentina, la cual sufrió una postergación de una semana, ahora se jugará en Buenos Aires del 4 al 10 de marzo.

RIO GRANDE.- En la reunión se confirmó que en Primera A ya hay ocho elencos confirmados, se trata del campeón Anual San Isidro, el campeón Patagónico Camioneros, ADEFU, Escuela Argentina, Estrella Austral, Metalúrgico, Los Troncos y Defensores del Sur.

Además hay otros tres clubes que deben definir su situación y el más complicado sería Nueva Roma, elenco que ya disputó los campeonatos de esta categoría el año pasado y que no estaría en condiciones de continuar con todas las divisionales en esta temporada; es un secreto a voces que no continuarían, pero la Liga Oficial de Fútbol no puede manejarse por rumores o trascendidos hasta tanto no haya un comunicado oficial por parte de los romanos no se le puede dar de baja.

Otro que consiguió la chance jugar en la máxima divisional es Prometeo, campeón Anual 2023 en Primera B; las ganas de la institución y de los jugadores era jugar en la A, sin embargo la obligación de presentar todas las categorías formativas sería el principal impedimento para que la institución de Walter Nieva desista del sueño de jugar contra los mejores.

¿Cuál será el futuro de Prometeo?, todo hace indicar que es muy difícil que continúe dado que de no jugar en la A debería volver a jugar la Primera C con chances a mediados de año subir a la B, como sucedió el año pasado, donde alcanzó dos ascensos consecutivos, y los jugadores no estarían de acuerdo en volver a realizar ese camino.

Y el undécimo equipo con chances de jugar en la A es 9 de Octubre de Tolhuin que el año pasado se postuló para jugar en la máxima divisional llegando con todas sus divisionales, y la Liga fue clara, en caso que cancelen la deuda que mantienen con la entidad, serán bienvenidos.

Incluso de concretarse esta llegada de los mediterráneos, los clubes riograndense ya no tendrían excusas para visitar el Corazón de la Isla, dado que la Secretaría de Deportes pondría a disposición la Casa del Deporte, el flamante gimnasio que posee una cancha de 40×20 metros, que reemplaza al Ezequiel Rivero que no reúne las medidas acordes a esta disciplina.

Carnet habilitante para técnicos

Esta temporada, por fin, será obligatorio que todos los entrenadores de Futsal AFA tengan su carnet habilitante que exige el Consejo Federal de Fútbol a través de ATFA (ver aparte), y como son muy pocos los entrenadores que cuentan con el mismo, con el hecho de presentar la constancia de alumno regular de primer año será válido para poder sentarse en un banco y dirigir en cualquier divisional.

Este proyecto que lleva años y que no hace más que capacitar a los formadores, es un sueño de la Liga y que por pedido expreso de la entidad madre en el país se hace realidad, aunque en este caso la Municipalidad de Río Grande tiene mucho que ver.

Los clubes intervinientes tomaron nota de todo lo solicitado en esta primera reunión, y que no es nada nuevo con relación a la última reunión realizada el año pasado donde ya todas las instituciones sabían lo que debían presentar, aunque recién la semana pasada se dieron a conocer los nuevos valores que deberán abonar tanto en arbitraje como en seguro de competencia.

Abiertas las inscripciones para la carrera de técnico

Desde el viernes 2 de febrero se abrieron las inscripciones para todas aquellas personas interesadas en cursar la carrera de técnico de futsal, que comenzará a dictarse en el mes de marzo del presente año en nuestra ciudad.

Gracias al trabajo en conjunto que viene realizando el Municipio de Río Grande con la Liga Oficial de Futbol y la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina, las y los interesados podrán empezar a cursar la carrera en modalidad a distancia y con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y del Centro Municipal de Estudios Superiores.

Las y los riograndenses vinculados al futsal en particular y al mundo del deporte en general podrán contar con esta oportunidad gracias al acuerdo al que han llegado el intendente Martín Perez con el secretario General de ATFA, Salvador Passini, y el presidente de la Liga Oficial de Futbol Río Grande, Guillermo Vargas.

La modalidad de cursada será a distancia, habrá clases de apoyo y los exámenes se tomarán de manera presencial en el Centro Municipal de Estudios Superiores que funcionará como sede de la carrera. La duración de la misma es de 2 años, constará de 19 materias y quienes las cursen aprobando correspondientemente cada una de ellas accederán al título de Director Técnico de Futsal con licencia para dirigir equipos de primera división, escuelas y/o equipos de alto rendimiento; como así también equipos de futsal base y juveniles.

Las y los interesados podrán realizar la pre-inscripción completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1IxTp8Uzb3wQ5EvFfYPDr-Pu2WVPj07luDlNmjsUZLJ0/viewform?edit_requested=true. Para más información pueden dirigirse al Centro Municipal de Estudios Superiores sito en calle Bilbao 614 o llamar al 436200 interno 2137.