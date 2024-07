El histórico Luz y Fuerza desembarcó en el Futsal AFA

Lo que era un secreto a voces, se oficializó esta semana la partida del Club Luz y Fuerza de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón para desembarcar en el Futsal AFA, y fue la propia Liga Oficial de Fútbol quien le dio la bienvenida para el Clausura que se avecina y que marcará el inicio de una nueva historia para el Eléctrico.

RIO GRANDE.- Pero no serán sólo ellos quienes debutarán en la máxima divisional, también lo hará el Club Rosario RG, otro elenco que abandonó CAFS y ya hace un año milita en AFA, sólo que esta vez solicitó poder jugar en la máxima divisional al contar con todas las divisiones masculinas y femeninas que solicita la organización para poder militar en Primera A, y fue la misma Liga Oficial de Fútbol quien también le dio la bienvenida al conjunto de la familia Cruz.

Luz y Fuerza luego de dejar su marca en la historia de la FFF donde compitió en muchas oportunidades de los eventos más importantes de CAFS, arriba a AFA con un plantel súper competitivo que promete estar en la pelea por los títulos que hay en esta segunda parte de la temporada; al mencionado certamen Clausura hay que sumarle la Copa Ciudad de Río Grande.

De la mano de Leonel Villafañe, técnico quien se hizo cargo del primer equipo a principios de temporada con vistas a jugar la División de Honor que finalmente no disputó, el Eléctrico cuenta con un plantel experimentado donde muchos de esos valores en algún momento pasaron por AFA, y suma otros valores que jamás compitieron en la nueva Liga que van a participar.

El martes visitaron los estudios de FM Fuego el mencionado Villafañe y Ezequiel Pereyra, uno de los emblemas del plantel, y en el programa deportivo Fair Play mencionaron lo ilusionado que están de poder competir en AFA.

El entrenador mencionó que están seguros de hacer un buen papel en una Liga más competitiva: “Tenemos jugadores de experiencia mezclados con juventud que nos pueden dar muchas alegrías; están convencidos de lo que pueden dar, sabiendo que el cambio es radical y que tanto el ritmo como el roce del juego será muy diferente pero nos estamos preparando para este desafío”.

Zety Pereyra mencionó sus ganas de volver a competir en AFA tras varias años de competir en CAFS: “Teníamos muchas ganas de jugar acá, todos sabemos que tenemos que estar a pleno para hacerlo; yo particularmente no sé cuántos años me quedan por jugar, pero sé que si no entreno por mi cuenta en un gimnasio, no podré competir con chicos que vuelan y que ya demostraron ante Ushuaia que físicamente están impecables”.

Al plantel que presentarán próximamente en la Liga Oficial de Fútbol, se sabe que han sumado dos jugadores libres; Nicolás Gallo quien el año pasado había jugado en San Isidro y este año fue anotado por Estrella Austral aunque no llegó a debutar, y Leo Barrios, libre de Concepción, donde el año pasado dieron que hablar en la Primera B.