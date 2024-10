El gobierno de Bolivia denunció que Evo Morales disparó primero contra los policías que lo atacaron

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró hoy que el ex presidente del país Evo Morales disparó primero contra los policías que lo atacaron en un punto de control.

BUENOS AIRES (NA).- Luego del incidente que denunció el ex mandatario con policías que abrieron fuego contra el automóvil en el que se trasladaba en un punto de control en la ruta el Chapare, en Cochabamba, el gobierno de Luis Arce salió a contradecir a Morales.

“En un punto de control rutinario, los policías piden que un vehículo reduzca la velocidad; se identifican como policías; entonces desde el vehículo sacan armas de fuego y disparan contra los policías y sus vehículos”, aseguró Del Castillo.

De acuerdo al relato del ministro, el automóvil en el que viajaba Evo Morales atropelló a un policía y como consecuencia le fracturó una pierna.

“Un vehículo policial lo sigue y recibe impactos de bala. Los policías frenan y se reagrupan, piden auxilio a los militares”, resaltó Del Castilli.

“Señor Morales: ¿quién le dio armas a la gente en su vehículo? ¿Por qué edita su video y no muestra que dispararon a la policía? Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado”, cuestionó el funcionario boliviano.

El ex presidente de Bolivia denunció que intentaron detenerlo mientras se dirigía a su programa de radio y que en ese marco dispararon en varias ocasiones contra el vehículo en el que se encontraba como copiloto.

Morales narró que al pasar frente a la Novena División de Villa Tunari fueron interceptados por dos camionetas que, según su testimonio, comenzaron a disparar.

En el video que circuló, Morales aparece en el asiento del copiloto solicitando ayuda para bloquear el paso y dificultar la supuesta persecución.

Describió que tras ser sorprendidos en el camino, escucharon varios disparos que impactaron en las llantas de su vehículo, obligándolos a cambiar de automóvil para continuar su trayecto.

Además, indicó que el primer vehículo quedó con una llanta dañada por las balas y al menos cuatro impactos en la carrocería, mientras que el segundo vehículo recibió hasta 14 disparos.

“Rápidamente cambiamos a un segundo carro y picamos en ese carro”, relató el ex mandatario boliviano en su programa radial, donde añadió que, tras el incidente, continuaron el trayecto en el segundo automóvil, logrando escapar del ataque.