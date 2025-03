El drama médico que conquista el streaming, tiene novedades de su segunda temporada

Mientras la temporada actual sigue en emisión sorprendiendo al público, llegan novedades de la segunda temporada.

“The PItt” el drama médico de Max, tiene nueva información sobre lo que será la segunda temporada. Su historia cubre una hora de un único turno de 15 horas en el departamento de emergencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital. En ese contexto vemos cómo los diferentes profesionales, como el Doctor Michael «Robby» Rabinavitch de Noah Wyle, trabajan para salvar las vidas en un servicio saturado y sin fondos suficientes.

La serie se lanzó en enero y desde entonces se ha convertido en un enorme éxito. Con pocos episodios al aire, Max anunció la renovación para una nueva temporada.

El trailer

Recientemente Vulture entrevistó al director ejecutivo de Max, Casey Bloys y durante la charla surgieron novedades sobre “The Pitt”. Bloys explicó que con el drama médico querían lograr un calendario de rodaje que equilibrara más episodios de lo habitual y una estructura que no deteriore la creatividad de la historia.

En cuanto al estreno de la segunda temporada, la sorpresa fue grande, ya que se espera que las guardias médicas estén de regreso para comienzos del 2026.

“La segunda temporada se estrenará en enero de 2026, un año después de la primera temporada. Este modelo de más episodios acorta la diferencia entre temporadas. En la plataforma, tenemos series como “House of the Dragon”, “The Last of Us” y “White Lotus”, que, debido a su proceso de producción, pueden tardar dos años en producirse. Lo que me encanta de algo como ‘The Pitt ‘ es que se pueden producir 15 episodios al año. Es una gran incorporación a lo que ya hacemos en la plataforma. Y me gustaría hacer más series con este modelo”, detalló el ejecutivo.

Podes ver el post acá.

Sobre el éxito de la serie, Casey Bloys explicó que además de tener una buena historia, “The Pitt” logra diferenciarse del resto por su cantidad de episodios. Actualmente, la mayoría de las producciones ofrecen entre ocho y diez episodios, pero el drama médico va más allá.

La serie está a solo dos episodios del final de temporada y la vara sigue subiendo, por lo que segunda temporada tendrá mucho trabajo que hacer.