El domingo la ciudadanía acude a las urnas

Este domingo los argentinos regresan a las urnas. En el caso de Tierra del Fuego se elegirá por la renovación de tres bancas de diputados nacionales y una del Parlasur. Asimismo, se definirán los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Más de 148 mil fueguinos deberán concurrir a las 511 urnas distribuidas entre las tres ciudades y las bases antárticas.

RIO GRANDE.- Finalmente este domingo se llevarán adelante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, en las que se definirá qué partidos superarán el piso de cantidad de votos y, de esta forma, podrán participar de las próximas elecciones nacionales en el mes de octubre.

En el caso de Tierra del Fuego cada fueguino al ingresar al cuarto oscuro tendrá la posibilidad de elegir candidatos a presidente y vicepresidente, diputados de la Nación y un representante en el Parlamento del Mercosur, más conocido como ‘Parlasur’.

Hay que destacar que no todos los partidos contarán con precandidatos a todos los estamentos, por lo que podrán aparecer votos con candidatos solo a presidente, diputados o todos juntos, dependiendo la fuerza política. Más de 148 mil fueguinos están habilitados para votar.

A raíz de ello, desde la Justicia Electoral se confirmó que se encuentra habilitado el corte de boleta y de esta forma cada elector podrá votar al candidato que desee en uno o varios estamentos, teniendo en cuenta que a la hora de contabilizar los mismos, si llegan a aparecer dos espacios políticos o candidatos diferentes para un mismo estamento, ese tramo se considerará ‘Voto nulo’, por lo que no será contabilizado; no así el resto de los estamentos que haya colocado en el sobre.

Al respecto, el juez Federal con competencia electoral, Dr. Federico Calvete, explicó que “se votan cuatro estamentos, por un lado se encuentra un distrito único que corresponde a precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. En el caso de Tierra del Fuego se incorpora el estamento a diputado nacional, dado a que se renuevan tres bancas”; las que ocupan actualmente Rosana Bertone, Mabel Caparrós y Federico Frigerio.

Asimismo, agregó que en cuanto al estamento por el Parlamento del Mercosur se cuenta con dos secciones. “Por un lado se encuentra el distrito nacional, el cual equivale a los candidatos a presidente de la Nación y una segunda sección que se divide por regiones. En el caso de Tierra del Fuego se contará con un precandidato a dicho estamento”.

A 48 horas de iniciarse los comicios el magistrado consideró que, en principio, se encuentra todo organizado, por lo que no se debería llevar adelante ningún tipo de modificación a última hora, tal como ocurriera en otras oportunidades.

Desde la Justicia Electoral aclararon que pueden registrarse diversas modificaciones en lo concerniente a los lugares de votación con respecto a las últimas elecciones provinciales realizadas el pasado mes de mayo. No así con los comicios nacionales de 2021. De igual forma solicitan a todas las personas que, previo a trasladarse hacia el lugar de votación, consulte en los padrones, lo cual se puede llevar delante de manera online a través de https://www.padron.gob.ar/. Allí se deberá ingresar el número de DNI, aclarar el género ‘Masculino – Femenino – Sin Especificar’, se solicitará el distrito (provincia en la que reside), para luego colocar un código verificador que aparece en la página y de forma inmediata el sistema le informará el circuito electoral al que pertenece. Asimismo, el establecimiento educativo, dirección del mismo, número de mesa y orden (lo que permite agilizar la búsqueda de las autoridades de mesa y avanzar con la elección). Finalmente y en caso de no tener conocimiento del establecimiento educativo que se le designó, a los datos anteriores se le suma un mapa de ubicación del lugar de votación.

Las listas

Seis fuerzas políticas (cuatro alianzas y dos partidos) buscarán sus candidatos en las PASO para disputar en octubre las tres bancas de diputados nacionales por Tierra del Fuego que estarán en juego y que actualmente ocupan Rosana Bertone y Mabel Caparrós (Frente de Todos) y Federico Frigerio (PRO).

Los once partidos que a nivel local conforman Unión por la Patria (entre ellos el Partido Justicialista y Concertación Forja) presentarán en las PASO una sola lista de precandidatos a diputados nacionales encabezada por la actual diputada provincial Andrea Freites.

La alianza entre los tres intendentes (de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) con el gobernador Melella incluirá en segundo lugar a Jorge Araujo, un integrante del Movimiento Popular Fueguino (el MPF) que no estaba en los planes iniciales pero que ganó espacio tras la oficialización de la precandidatura presidencial de Sergio Massa.

El MPF es un aliado del gobierno de Melella y sus principales referentes tienen cercanía con el líder del Frente Renovador, por lo que la candidatura de Massa los catapultó a lugares expectantes en la lista del oficialismo, donde no solo Araujo ocupa el segundo lugar sino que Alejandro Deanes es precandidato al Parlasur.

Por su parte, la alianza Juntos por el Cambio Tierra del Fuego (entre el PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo) dirimirá sus candidatos a diputados entre dos listas.

La denominada “El Cambio de Nuestras Vidas”, que lleva como precandidatos al exlegislador radical Oscar Rubinos y a Dolores Moreno responde a Horacio Rodríguez Larreta, y la llamada “Fuerza del Cambio”, integrada por el actual diputado Federico Frigerio y Cecilia Di Matteo tiene como referente nacional a Patricia Bullrich.

Asimismo la izquierda nucleada en el “Frente de Izquierda y de Trabajadores –Unidad” (que conforman Izquierda por una opción Socialista y el Partido Obrero) tendrá dos listas de precandidatos: “Unir y Fortalecer la Izquierda” que postula a María Luisa Meza y Marcelo Germán Resquín y “La Unidad de Luchadores y la Izquierda” que propone a Lucía Zulma Fernández y Emanuel Cañete.

En tanto, la alianza “Hacemos por Nuestro País” que responde al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y al exministro Florencio Randazzo presentará una sola lista conformada por el diputado provincial Federico Bilota y por Marisa Fontana.

A su vez, el partido Republicanos Unidos, que responde a Javier Milei, presentará una lista única encabezada por Santiago Pauli y Vanesa Zeballes; mientras que Somos Fueguinos, el partido que responde a la exdiputada Liliana Fadul, irá con la propia Fadul como candidata a diputada, secundada del abogado de Río Grande Alejandro de la Riva.

Autoridades garantizadas

El magistrado Calvete aclaró que se contará con la totalidad de las autoridades de mesa necesarias para llevar adelante unos comicios con total normalidad. Aclaró que, tal como viene sucediendo en las últimas elecciones, el incentivo de abonar 40.000 pesos a todas aquellas personas que participen de las tres elecciones –PASO; generales de octubre; posible segunda vuelta en noviembre– permite a la Justicia Electoral poder contar con un importante padrón de postulantes.

A ellos se les suman las diferentes notificaciones que se envían con el fin de completar la cantidad necesaria de presidentes y vicepresidentes de mesa, como así también otras autoridades dentro de cada establecimiento educativo.

Asimismo, indicaron que en el caso de existir algún tipo de inconveniente con alguna autoridad, rápidamente serán reemplazadas con el fin de evitar demoras a la hora de los comicios.

Horarios de votación

Por otro lado, el juez Calvete, indicó que los comicios se extenderán de 08:00 a 18:00, cerrándose las puertas de los establecimientos educativos al momento de culminar la tarde. Asimismo se le permitirá emitir el sufragio a todas aquellas personas que permanezcan dentro de las escuelas.

Cabe aclarar que, en la provincia de Tierra del Fuego, a diferencia de otras regiones, las filas de votantes permanecen en todo momento dentro de las escuelas, por lo que a partir de la hora de culminación de los comicios no deberían existir inconvenientes con personas que se encuentren fuera de los mismos y no se les permita ingresar para sufragar.

Resultados provisorios

Una vez finalizados los comicios y sobre el escrutinio provisorio, el Juez explicó que es un tema que no es manejado por el Juzgado Electoral, ya que estará a cargo de la Dirección Nacional Electoral.

Los resultados se verán reflejados en la web resultados.gob.ar a partir de las 21:00 del día domingo. No está previsto en este Distrito contar con un centro de cómputos de transmisión de datos, toda vez que el Correo Argentino es quien se encarga de enviar los telegramas de cada mesa al centro de cómputos ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El escrutinio definitivo a cargo del Juzgado Federal, comenzará el día miércoles 16/8, a las 8:30 en la sede de la calle Jainen Nº 66 de la ciudad de Ushuaia.

Veda electoral

El Dr. Calvete explicó que existen varios sistemas de veda electoral vigente para las elecciones de este domingo.

Indicó que en el caso de actos públicos de proselitismo, como así también de publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales, la medida comienza a regir 48 horas antes de los comicios, por lo que desde las 08:00 de este viernes hasta las 18:00 del domingo, momento en que concluyen las elecciones.

Otra de las medidas es la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, que regirá desde las 20:00 del sábado 13 de noviembre hasta las 21:00 del domingo.

Asimismo, la Ley Electoral prohíbe la realización de espectáculos culturales, deportivos o de cualquier índole, en la que se incluyen reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, tanto al aire libre, como en espacios cerrados a partir de las 20:00 del día sábado.

Finalmente, se aclaró que no se permitirá la entrega de boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los establecimientos educativos en los que se llevará adelante las elecciones, como así tampoco desde el día viernes y hasta el cierre de los comicios, se permitirá la portación de banderas, distintivos o insignias partidarias.

Justificación de no emisión de voto

El trámite de justificación de no emisión de voto es dentro de los 60 días posteriores a la elección. Para eso cada ciudadano a partir del día 13/08 y hasta los 60 días posteriores, deberá ingresar en la página web correspondiente https://infractores.padron.gob.ar y autogestionarse el trámite.

Por otro lado se aclaró que la no emisión del voto en las elecciones primarias (PASO) no es obstáculo para la emisión de voto en octubre y eventualmente en noviembre. Esto quiere decir que quien no votó el 13/08 ‘puede’ y ‘debe’ emitir su voto en octubre y noviembre.

Asimismo, en casos especiales de no poder concurrir a emitir el sufragio, se pueden comunicar vía mail a secretariaelectoraltdf@gmail.com

También, desde la Cámara Electoral Nacional se informó sobre todas las personas que se encuentran exceptuadas a concurrir a las urnas durante la jornada de este domingo. Entre ellas se encuentran:

-Estar a una distancia mayor a 500 km del lugar donde debía sufragar.

-Por razones de enfermedad – motivos de salud.

-Por estar al cuidado de un familiar enfermo.

-Porque extravió el documento (fuerza mayor).

-Por estar fuera del país.

-Por estar cumpliendo funciones electorales.

-Por razones económicas que le impedían llegar al lugar de votación.

-Por problemas del registro electoral.

-Por motivos laborales.

Asimismo, para poder realizar la justificación de la no emisión del voto, se deberá contar con la siguiente documentación al momento de generar la misma:

-Por estar a una distancia mayor a 500 km, deberá solicitar el certificado emitido por la Policía del lugar donde se encuentra el día de los comicios.

-Por razones de enfermedad o por estar al cuidado de un familiar enfermo, tendrá que presentar el certificado médico expedido por sanidad, nacional, provincial o municipal. Porque extravió el documento deberá contar con la constancia de extravío que brinda la autoridad policial.

-Por estar fuera del país, corresponderá presentar el pasaporte donde conste el egreso e ingreso del país.

-Por estar cumpliendo funciones electorales la constancia será emitida por la autoridad electoral.

-Por problemas del registro electoral, copia del documento de ambas caras.

-Por motivos laborales, certificado del empleador con membrete y firma de la persona autorizada por la empresa.

-Por último, en caso de fallecimiento se deberá presentar la partida de defunción.

148 mil votantes

Según el Juzgado Electoral Federal, el padrón de electores habilitados está conformado por 148.020 personas, alrededor de 10.121 electores más que en las elecciones de 2019, lo que significa un crecimiento del 7.4% del total del padrón, aclarando que dicho porcentaje no genera ningún tipo de cambio en relación a la ubicación de la provincia, el cual continúa siendo el 0.4% del padrón nacional.

Tierra del Fuego contará con 511 mesas electorales, las cuales se encontrarán distribuidas en 67 lugares de votación.

En Ushuaia se contará con 225 mesas repartidas en 29 establecimientos educativos, en tanto que en Río Grande, serán 34 las escuelas que contendrán las 264 urnas. En el caso de Tolhuin habrá 21 mesas desplegadas en 2 escuelas, y en la Antártida se habilitarán 2 mesas electorales.

Documento habilitado

Se informó que los únicos documentos autorizados para votar son los que figuran en el padrón electoral o uno posterior. Entre ellos, se encuentran:

-Libreta de enrolamiento.

-Libreta cívica.

-DNI libreta verde.

-Tarjeta del DNI libreta celeste (incluso el que dice “no válido para votar”).

-Nuevo DNI tarjeta.

No se permitirá votar con la constancia de DNI en trámite ni la edición digital del DNI que figura en el teléfono celular mediante la aplicación Mi Argentina. Éstos no son documentos válidos. Tampoco se podrá utilizar una versión anterior al documento que figura en el padrón.

29 boletas para elegir

Este domingo serán 29 las boletas que los fueguinos encontrarán dentro del cuarto oscuro. Cabe aclarar que no necesariamente podrán aparecer la totalidad de las boletas, dado a que solamente 14 fuerzas políticas hicieron entrega de los mismos a la justicia para que ésta las entregue junto a cada urna. Otras 15 listas deberán, en caso de contar con representantes dentro de la provincia, acercar sus boletas a cada presidente de mesa para que las mismas sean corroboradas y luego colocadas dentro del cuarto oscuro.