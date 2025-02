El creador de Invincible no cree en la fatiga de superhéroes: «Lo que falta es frescura y novedad»

Robert Kirkman disparó contra quienes intentan justificar el fracaso del género con la falta de interés del público que, para él, sólo busca originalidad y espectacularidad. Kirkman viene de presentar la tercera temporada de «Invincible», que llegará mañana (jueves 6 de febrero) a Prime Video.

De un tiempo a esta parte, las producciones con superhéroes parecerían no lograr al público, pese a lo rentable que supo ser el género algunos años atrás. Durante la premiere de la tercera temporada de Invincible, Robert Kirkman se refirió a la llamada «fatiga de superhéroes» y disparo contra los estudios por escudarse para justificar la falta de creatividad en las historias que se cuentan.

«No creo que la fatiga de superhéroes sea algo real, pero pienso que el género de la narrativa superheroica se ha vuelto tan ubicuo que ha llegado a un punto donde no es ni fresco ni nuevo. No puedes ser una serie de superhéroes y no tener nada especial porque creo que la novedad ha desaparecido. Pero eso es realmente emocionante, porque ahora eso significa que todos están tan familiarizados con los superhéroes que puedes llevar las cosas a direcciones interesantes», dijo en diálogo con Variety.

Las críticas de Kirkman son totalmente válidas, ya que se trata de uno de los creadores más prolíficos del género, habiendo encontrado con Invincible una forma innovadora de contar una historia de superhéroes a través de un guion sólido y una animación de última generación. Tal es el fanatismo que la serie ha despertado en el público que el jueves 6 de febrero llegarán a Prime Video nuevos episodios, correspondientes a la tercera temporada.

Como si fuera poco, la historia (creada por el propio Robert Kirkman) podría convertirse en una película live-action que probaría la teoría del showrunner y guionista de que no existe tal cansancio sino que faltan narrativas creativas y originales.

De la vereda de enfrente de el showrunner se ubica James Gunn, que se ha referido en más de una oportunidad a la fatiga del público con los superhéroes, exhortando a los creadores a pensar muy bien cómo contar las historias para evitar asegurarse la atención del espectador sin ir en detrimento de la calidad de producción que, este tipo de títulos, debe ser de extrema excelencia.