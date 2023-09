El Clausura de rugby arranca este domingo

Este domingo, un día poco habitual para la práctica del rugby, la Unión de Tierra del Fuego determinó que se ponga en marcha el segundo torneo del año; el Clausura se jugará de forma íntegra los días sábados a excepción de este domingo debido al debut de Los Pumas ante Inglaterra en el Mundial de Francia, una razón más que comprensible y acertada.

RIO GRANDE.- Y toda la actividad de la Zona Campeonato se jugará en esta ciudad; desde las 16:00 Río Grande Rugby & Hockey Club recibirá a Ushuaia Rugby Club, en el clásico más añejo de la provincia donde los locales intentarán cambiar definitivamente la cara, la cual viene machuca en el último año y medio pero que comenzó a maquillar en los primeros meses de este año y ahora se espera que el equipo del Negro Cortez sea mucho más competitivo y pueda estar a la altura de los demás elencos que toman parte de la Zona Campeonato.

El Verde viene de realizar una extensa y fructífera pretemporada, han regresado varios jugadores como así también se sumaron otros de la disciplina que estaban en la Isla y no estaban jugando y hoy tiene un plantel largo. Entre los jugadores importantes que volvieron al primer equipo están Walter Kohan (apertura) y Lolo Gómez (tercera línea) y el último fin de semana realizaron un gran partido ante el último campeón Las Aguilas, elenco que tendrá fecha libre en el inicio del campeonato.

Enfrente estará el Tricolor, el equipo que junto al Fucsia viene dominando los certámenes locales, si bien en los últimos años viene por debajo de su clásico rival, el hecho de llegar siempre a las finales lo catapulta siempre como un claro favorito al título, y si bien no hay tanta cancha como los conjuntos riograndenses, la pretemporada indoor que han realizado será clave para sortear las primeras fechas hasta que tomen ritmo de juego.

A la misma hora, pero en la cancha del Cono de Sombra un disminuido Universitario recibirá a Colegio del Sur de Ushuaia, elenco éste que viene de ganarle un cotejo increíble a estos en el certamen pasado pero que, de todas maneras, no fue el duro elenco del año pasado.

Cuando decimos un Uni disminuido se debe a que bajaron el elenco B que jugaba en Desarrollo y que alimentaba a la Primera; si bien tiene muchos jugadores, no la cantidad de otras temporadas; encima para el inicio no contarán con Gonzalo Poblete, su mejor valor, ni tampoco con el pilar David Flores quien no jugaría la primera parte del Clausura, pero la contracara será el regreso de Fernando Mendoza, justo cuando al equipo le faltan jugadores en la primera línea, pero tras el buen desempeño del sábado pasado en el cotejo amistoso ante Ushuaia RC, el rojiblanco tiene fe en poder realizar un buen campeonato.

El Fixture en Primera

Primera fecha – Domingo 10 de septiembre

16:00 – Campeonato Río Grande RHC vs. Ushuaia Rugby Club

16:00 – Campeonato Club Universitario vs. Colegio del Sur

16:00 – Desarrollo Tolhuin RC vs. Orcas Rugby Club

Segunda fecha – Sábado 16 de septiembre

16:00 – Campeonato Río Grande RHC vs. Colegio del Sur

16:00 – Campeonato Club Universitario vs. Las Aguilas

14:00 – Desarrollo Tolhuin RC vs. Las Aguilas Beta

Tercera fecha – Sábado 23 de septiembre

16:00 – Campeonato Las Aguilas vs. Río Grande RHC

16:00 – Campeonato Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby Club

15:00 – Desarrollo Las Aguilas Beta vs. Orcas Rugby Club

Cuarta fecha – Sábado 30 de septiembre

16:00 – Campeonato Ushuaia Rugby Club vs. Universitario

16:00 – Campeonato Colegio del Sur vs. Las Aguilas

Quinta fecha – Sábado 7 de octubre

16:00 – Campeonato Las Aguilas vs. Ushuaia Rugby Club

16:00 – Campeonato Río Grande RHC vs. Club Universitario

16:00 – Desarrollo Tolhuin RC vs. Orcas Rugby Club

Sexta fecha – Sábado 14 de octubre

16:00 – Campeonato Ushuaia Rugby Club vs. Río Grande RHC

16:00 – Campeonato Colegio del Sur vs. Club Universitario

16:00 – Desarrollo Las Aguilas Beta vs. Tolhuin RC

Séptima fecha – Sábado 21 de octubre

16:00 – Campeonato Colegio del Sur vs. Río Grande RHC

16:00 – Campeonato Las Aguilas vs. Club Universitario

14:00 – Desarrollo Las Aguilas Beta vs. Orcas Rugby Club

Octava fecha – Sábado 28 de octubre

16:00 – Campeonato Río Grande RHC vs. Las Aguilas

16:00 – Campeonato Ushuaia Rugby Club vs. Colegio del Sur

Novena fecha – Sábado 4 de noviembre

16:00 – Campeonato Club Universitario vs. Ushuaia Rugby Club

16:00 – Campeonato Las Aguilas vs. Colegio del Sur

15:00 – Desarrollo Orcas Rugby Club vs. Las Aguilas Beta

Décima fecha – Sábado 11 de noviembre

16:00 – Campeonato Ushuaia Rugby Club vs. Las Aguilas

16:00 – Campeonato Club Universitario vs. Río Grande RHC

16:00 – Desarrollo Orcas Rugby Club vs. Tolhuin RC