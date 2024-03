El clásico se tiñó de Verde

Río Grande RHC derrotó a Universitario 15-13. Una multitud acompañó un clásico entretenido.

RIO GRANDE.- Bajo unas condiciones climáticas ideales para jugar el derby local Río Grande Rugby & Hockey Club venció a Universitario 15-12 como visitante y se convirtió en el único elenco de la ciudad en ganar en cancha el primer cotejo en el actual Torneo Apertura de la máxima divisional, por lo que el festejo fue doble por parte de sus seguidores quienes pusieron todo el cotillón para que la fiesta fuera total.

Pese a las bajas que ambos elencos mostraron en sus pack de forwards, sobre todo en los dueños de casa que metieron mano en su intermedia para parchar muchas lesiones, el clásico local fue muy entretenido, los dos con sus armas intentaron siempre ir al frente, y teniendo en cuenta lo apretado del score y la forma en el cual se definió el partido todos los presentes se fueron con buenas sensaciones. Santino Giménez ya desbordó a su marcador y se va derecho al primer try del Verde.

Los dos elencos locales llegaron a este choque oficial sin victorias en el año; por lo menos dentro del rectángulo de juego. Durante la primera ronda del campeonato no se habían visto las caras por problemas en los fichajes del staff técnico del Rojiblanco.

Y comenzó mejor la visita, con mayor tenencia de pelota jugó con sus delanteros y sacó rápido al abierto para sus backs, sin embargo no encontró la manera para vulnerar a los anfitriones quienes a los 15 sorprendieron metiendo una contra a fondo después que el rival rifara una pelota y llegando la misma a una punta, el experimentado Rocha Cerezo se fue en velocidad pegado a la línea y apoyó el primer try del partido, el cual fue convertido por Keke Santoro para el 7-0.

La respuesta llegó 5 minutos después; el Verde limpió rápido un ruck y puso a su línea a correr y por la punta apareció Santino Giménez, un back puesto a jugar como ala por ello cuando recibió pegado al touch desbordó con suma facilidad al último defensor del elenco contrario. 5-7.

Sobre el cierre de esta primera etapa Uni fue a jugar a campo contrario, forzó un penal dentro de las 22 rival, abrió rápido esa infracción, enfiló hacia el medio y tras generar un ruck abrió por el ciego por donde el full back Lucas Salinas llegó sin problemas para zambullirse a un nuevo try de los anfitriones. 12-5.

No arrancó bien el complemento, quizás el gran desgaste realizado en la primera etapa jugó una mala pasada a ambos, sin embargo a medida que fueron pasando los minutos Río Grande comenzó a tener mayor control del juego a partir de lo bien que funcionó su scrum, sometiendo al rival, metiéndole dentro de sus propias 22, y cuando se jugaban 24 minutos, a la salida de una formación fija, movieron la pelota de un lado al otro hasta que por una de las puntas sobró el apertura Tomás Canestrari para dejar el score muy apretado, 10-12.

Continuó haciendo daño el scrum Verde, eso le permitió conseguir infracciones y poder seguir jugando en campo rival, Universitario a esa altura era solo defenderse, no tuvo pelotas jugables, encima perdió una de ellas en un ruck -bien recuperado por el rival-, y de contragolpe abrieron la guinda al abierto haciéndola llegar al wing recién ingresado y Toti Kohan lanzado en velocidad llegó para alcanzar la tercera conquista de su equipo y dar vuelta el score. 15-12 para Río Grande.

Los minutos finales fueron del dueño de casa, se fue con más garra que juego a buscar la victoria o al menos no perder, y cuando estuvo muy cerca de anotar, una incorrección de uno de sus jugadores (no la apreciamos) lo hizo perder esa gran chance, y fue lo último que se vio de un clásico entretenido.

Universitario 12 – 15 Río Grande RHC

Ulices Said Vega 1. Jorge Cárdenas Soto

Franco Cruz 2. Matías Delgadillo

David Flores Barrera 3. Gaspar Sespere

Diego Saucedo Spinelli 4. Cristofer Yohan Bulacio

Alexis Soliz 5. Julián González

Daniel Márquez 6. Santino Giménez

Sergio Bilbao 7. Máximo Giménez

Franco Melnik 8. Jork Sánchez

Ramiro Santoro 9. Lisandro Bahamonde

José Antonio Miranda 10. Tomás Canestrari

Jonatan Girons 11. Mauro Arias

Rodrigo Cerezo 12. Agustín Reiñanco

José Ignacio Benítez 13. Mariano Gómez

Matías Jaime 14. Facundo Nicolás Tejerina

Franco Nicolás Salinas 15. Dusan Adrián Canalis

E: Luciano Juárez/Andrés Cichero E: José Cortez.

Referee: Juan Manuel Renzone. Asistentes: Soledad Piñeiro y Cristian Navarro. Cancha: La Soñada (Universitario). Tantos PT: 15′ try Rodrigo Cerezo convertido por Ramiro Santoro (Universitario); 20′ try Santino Giménez (Río Grande RHC) y 27′ try de Lucas Salinas (Universitario). Tantos ST: 24′ try Tomás Canestrari (Río Grande RHC) y 32′ try Joshua Kohan (Río Grande). Suplentes en Universitario: Germán Bachhofer Vera, Ariel Díaz, Mauro Molinas, Ariel Torres, Juan Manuel Morales Insúa, Angel Elías Illanes, Leonardo Martín Sastre Gabdolfi y Walter Federico Sánchez Espeche. Suplentes en Río Grande RHC: Juan Carlos Herrero, Luis Tobar, Luciano Emanuel Mónaco, Danilo Valentín Andrés Cabezón, Matías Parún, Walter Kohan, Maximiliano Gómez, Joshua Natan Kohan. Incidencias: No se registraron.