El cierre de las formativas, en Malvinas

Cerca de 10 horas duró la jornada sabatina en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas, donde el handball despidió el año con actividades para las divisiones formativas.

RIO GRANDE.- A las 10:00 hubo en Encuentro para Minis e Infantiles, con la participación de los pibes de Real Madrid, Universitario y San Martín.

Pasado el mediodía comenzaron los amistosos, que tuvieron como protagonistas al semillero de Uni y el xeneize. En primer término se midieron los Menores (Sub 14), en ambas ramas, luego fue el turno de los Cadetes (Sub 16), mientras que el cierre estuvo a cargo de los Juveniles (Sub 18). UNIVERSITARIO. Las Sub 16 del tricolor que dieron el presente en la tarde del sábado.

Los entrenadores Joaquín Obispo (Real Madrid) y Luciano Obiol (Universitario) encabezaron sus respectivos planteles, al tiempo que Candela Rojas y Marcos Pantoja fueron algunos de los árbitros que controlaron las acciones en el sudoeste riograndense.