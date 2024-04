El canciller de Irán abordó la crisis con Israel con altos funcionarios de la ONU y China

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, intercambiaron puntos de vista sobre la masiva operación militar de represalia de Teherán contra Israel.

TEHERAN (Xinhua /NA).- La intensa agenda diplomática del iraní abarcó también una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, acerca del mismo asunto, informó la agencia de noticias Xinhua.

En una llamada telefónica mantenida el lunes por la noche, Irán y la ONU ambas partes trataron también la situación en la Franja de Gaza, según un comunicado hecho público por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Teherán a primera hora de este martes.

Amir-Abdollahian puntualizó que la operación de las fuerzas armadas iraníes contra el Ejército israelí se enmarca en el legítimo derecho a la autodefensa y en el derecho internacional.

Añadió que, aunque Irán podría haber ejecutado una operación con un radio más amplio, su objetivo fueron únicamente las posiciones militares desde las que Israel había llevado a cabo el mortal ataque contra la Embajada iraní en Siria, con anterioridad el mismo mes.

Amir-Abdollahian agradeció los esfuerzos de Guterres por proporcionar ayuda a los palestinos y subrayó que ejercer su legítimo derecho a la autodefensa era la única opción de Irán, dada la ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU y su negativa a condenar el ataque israelí contra la Embajada iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores subrayó que la seguridad de Asia Occidental es muy importante para su nación, y que Israel mató a mujeres y niños “inocentes” en Gaza, mientras que los Estados Unidos y sus aliados occidentales no lo impidieron.

Expresó su gratitud hacia Guterres por su enfoque positivo y sus esfuerzos para poner fin a la guerra contra Gaza y enviar ayuda humanitaria al enclave costero palestino, así como por visitar dos veces la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Añadió que Irán acogería con satisfacción la iniciativa del jefe de la ONU para garantizar una seguridad sostenible en la región.

En cuanto a la operación militar de Irán contra Israel, Guterres pidió a todas las partes implicadas en los conflictos y disputas regionales que sigan ejerciendo moderación.

El jefe de la ONU expresó su satisfacción por la postura de Irán de no planear nuevas operaciones contra Israel, instando a Israel a “no emprender ninguna acción de represalia, para reducir las tensiones en la región en favor del establecimiento de la paz y evitar la propagación de la violencia”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó en dos comunicados a primera hora del domingo que había lanzado “decenas de misiles y aviones no tripulados” y “alcanzado y destruido con éxito” importantes objetivos militares del Ejército israelí.

El ataque se llevó a cabo en represalia por el ataque israelí contra la sección consular de la Embajada iraní en Damasco, capital de Siria, el 1 de abril, en el que murieron siete iraníes, entre ellos dos comandantes veteranos.

Amir-Abdollahian informó a Wang básicamente lo mismo que le transmitió a Guterres, de la ONU.

La parte iraní pide un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y apoya los esfuerzos activos de China para presionar por conseguirlo, restituir la paz regional y fortalecer la cooperación entre los países de la región, expresó Amir-Abdollahian, y añadió que su país busca trabajar con Pekín en favor de un mayor desarrollo de la cooperación bilateral.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, declaró que Pekín condena con fuerza y se opone firmemente al ataque contra la sección consular de la Embajada iraní en Siria, considerándolo una violación grave del derecho internacional e inaceptable.

“China tomó nota de la declaración de Irán de que sus acciones tomadas fueron limitadas y se llevaron a cabo como un acto de autodefensa por el ataque contra la sección consular de la Embajada iraní en Siria”, mencionó Wang.

Asimismo, “China aprecia la confirmación iraní de que no atacará a los países vecinos y regionales, así como su insistencia en perseguir de manera continua una política de buena vecindad y amistad”, expresó. “Se cree que Irán puede gestionar bien la situación y evitar más agitación a la región, al mismo tiempo que salvaguarda su propia soberanía y dignidad”, añadió.

En opinión del ministro de Exteriores chino, la situación actual es un efecto derivado del agravamiento del conflicto en la Franja de Gaza.

En estos momentos, la tarea apremiante es implementar cuanto antes la resolución 2728 del Consejo de Seguridad de la ONU, lograr un alto el fuego, acabar con los enfrentamientos en Gaza, proteger eficazmente a los civiles y prevenir que empeore la catástrofe humanitaria allí, enumeró.

China está dispuesta a mantener la comunicación con la parte iraní y presionar conjuntamente por una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina, afirmó Wang.

Al destacar que Pekín y Teherán son socios estratégicos integrales, Wang aseguró que China está dispuesta a avanzar constantemente en la cooperación práctica con Irán en varios ámbitos, para conseguir un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales.