El campeón Las Aguilas afiló garras ante Universitario

En una ventosa tarde sabatina Las Aguilas visitó La Soñada y venció a Universitario 22-0 para mantenerse en la cima del certamen Apertura de Rugby en la máxima divisional. Ushuaia RC debutó ganando como visitante 19-8 ante Colegio del Sur, mientras que el Verde tuvo jornada libre.

RIO GRANDE.- Las expectativas por ver al Fucsia que se prepara para el gran debut en el Regional Patagónico de Clubes el próximo sábado 2 de marzo en su cancha ante Neuquén Rugby Club, siempre son muchas, no sólo porque viene con los pergaminos de haber ganado los últimos cinco títulos que disputó, sino además por la calidad de jugadores que tiene y que ha sumado para esta temporada.

Y sorprendió a los dueños de casa con su mejor arma, la cual no utilizó demasiado, pero a los 6 minutos ya hizo estragos; penal a su favor, patada al touch que salió bien pegada a la bandera, y del line-out a 5 metros, bajó la guinda y con su infalible maul e ingresó al ingoal para desplomarse Gastón Benítez Castellanos, el ball carrier.

A partir de allí y teniendo en cuenta que Las Aguilas jugaba con viento a favor, todo indicaba que los anfitriones iban a sufrir demás, pero no esto no ocurrió, Universitario se plantó muy bien en defensa, los detuvo una y otra vez, incluso recuperando pelotas que parecían imposibles, hasta se dio el gusto de detener otro maul con olor a try.

Uni, tanto en esta primera etapa como en el complemento, no tuvo demasiadas pelotas limpias para jugar, el monopolio de la misma fue del rival, pero cuando tuvo algunas, sobre todo en el segundo tiempo cuando jugó con viento a favor, intentó jugar de manos y levantó el aplauso de su hinchada, pero nunca le generó peligro al ingoal rival, jamás estuvo cerca de anotarle puntos al elenco visitante.

Pero tanto insistió la visita que tuvo su premio a los 19 minutos cuando de una pelota suelta que salió rápido de un ruck, el potente primera línea Franco Ferreyra rompió dos tackles y terminó apoyando cerca de los palos para que Marcelo Vallejos colocase el 12-0 con el cual se fueron al descanso.

En la segunda etapa aparecieron muchos cambios en Las Aguilas; a Fede Giuliano que había ingresado en el minuto final del primer tiempo se le sumaron la experiencia de Bruno Pani, el debut del ex Colegio Junior Benítez entre otros forwards, mientras que de movida no hubo cambios entre los tres cuartos, pero sí cambiaron de puestos, todo a modo de prueba con vista a lo que se viene.

Y de entrada sorprendieron. Las Aguilas jugó una ventaja de knock-on desde su propio terreno, hizo volar a los backs y por el centro de la cancha rompió en velocidad Benjamín Castro quien al tomar la última marca cedió a Exequiel Magni para que apoye el tercer try del equipo, 17-0.

Unos minutos después, de una pelota que recuperaron en terreno rival, generaron un maul que involucraron a mucha gente y en vez de abrir la pelota a una línea desplegada, el medio scrum habilitó otra vez a Magni quien por el ciego desbordó a dos marcas que fueron detrás de él para sellar el resultado final.

El resto de los minutos y que fueron muchos, Las Aguilas quiso hacer todo a gran velocidad y la verdad que no estuvo fino, sumado al viento que complicó el juego de manos en todo momento, el partido se hizo enredado, más cerca de lo despelotado, pero de todas maneras le sirvió al Fucsia para ir afilándose y a Universitario para saber que estuvo a la altura de las circunstancias ante el mejor equipo de la Isla.

Universitario 0 – 22 Las Aguilas

Ariel Díaz 1. Franco Ferreyra

Ulices Said Vega 2. Tomás Borbas

Fernando David Mendoza 3. Sebastián Garay

Carlos Rubén Quiroga 4. Joaquín López Faure

Diego Iván Saucedo 5. Jorge Efraín González

Daniel Agustín Gómez 6. Gastón Benítez Castellanos

Mario Nicolás Páez 7. Facundo Maximiliano Ercole

Facundo Escalante 8. Mariano Alejandro Paredes

Ramiro Francisco Santoro 9. Lautaro Fernández

Franco Nicolás Salinas 10. Marcelo Benjamín Vallejos

Jonatan Girons 11. Exequiel Magni

Rodrigo Cerezo 12. Gonzalo Cichero

Emiliano Darian Greco 13. Benjamín Castro

Pablo Jofré 14. Sebastián Katzman

Leonardo Martín Sastre 15. Agustín Paredes

Juárez/Cichero E. Pani/Paderne

Referee: Juan Manuel Renzone. Cancha: La Soñada (Cono de Sombra). Tantos primer tiempo: 6′ try Gastón Benítez Castellanos y 19′ Franco Ferreyra convertido por Marcelo Vallejos, todo para Las Aguilas. Tantos segundo tiempo: 2′ y 14′ tries de Exequiel Magni (LA). Suplentes en Universitario: David Flores Barrera, Daniel Márquez, Matías Jaime, Sergio Bilbao, José Antonio Miranda, Luis César Lescano, Angel Elías Illanes y Mariano Ortega. Suplentes en Las Aguilas: Bruno Sebastián Pani, César Fernández, Gustavo Junior Benítez Castellanos, Ezequiel López, Federico Giuliano, Matías Caligaris, Emanuel Ibáñez y Diego Sánchez. Incidencias: No se registraron.