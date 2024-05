El cambio en la Ley Bases fue un “error de tipeo”

BUENOS AIRES (NA).- El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó ayer las denuncias del bloque de Unión por la Patria en el Congreso por cambios en la redacción del proyecto de la Ley Bases que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió al Senado.

“Entiendo que hubo un error de tipeo, que eso significó algunas diferencias en algunas palabras”, planteó el funcionario nacional en la habitual conferencia de prensa que realiza en la Casa Rosada.

El jefe de bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, había advertido que pediría la nulidad del tratamiento de la ley ómnibus en el Senado a raíz de estas distorsiones en el texto del proyecto enviado, por entender que “alteró la voluntad de cada legislador” de la Cámara baja.

Tras la denuncia del santafesino kirchnerista, Adorni aseguró que se “está subsanando” el error y prometió que estará resuelto en el transcurso del día.

“Va a ser un tema menor, administrativo. De lo fino del proceso no lo tengo, no soy muy ducho. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y la están subsanando para que no haya diferencias”, completó al respecto.

La denuncia de Unión por la Patria

A través de sus redes, Martínez advirtió que “se ha modificado el texto para subsanar errores que no fueron que no fueron advertidos al momento de votarlo, alterándose la voluntad de cada legislador”.

En efecto, alertó que la maniobra representa un “incumplimiento de deberes como funcionarios públicos”.

El diputado opositor sostuvo que “el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto”, y planteó: “Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”.

“Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, escribió el santafesino en la red social X, donde adjuntó el documento con el pedido que se le hace al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que retire el texto del proyecto de ley que se envió a la Cámara Alta.