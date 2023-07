El Apertura tiene sus semifinalistas

Compartir

El pasado domingo en el Microestadio de la ciudad de Ushuaia se llevaron a cabo los cuartos de final del apertura de la Liga Ushuaiense, a partido único y eliminación directa.

USHUAIA.- Cuatro elencos avanzaron a semifinales sufriendo en sus respectivos dueños pero siendo justos vencedores.

Uno de los momentos más altos en cuanto a competencia se refiere, atraviesa el futsal fueguino. La Copa Argentina en su fase provincial dejó vibraciones por doquier y las vísperas de la Liga Nacional entregan diferentes sensaciones por venir. Pero acá, en la 40×20 nuestra, un torneo apertura que hemos ido relatando fecha tras fecha, va dejando equipos en el camino.

Solo cuatro elencos están de pie, pero los cuatro, miran con ilusión el objetivo, lo perciben, lo huelen, lo pretenden y lo van a disputar hasta el final.

La hoja en blanco

HAF, que transita la era pos Luciano Montiel, tenía la difícil tarea de abrir el juego en los cuartos de final. El Rojinegro, esta vez dirigido por Rodrigo Hernández de forma interina, arribó al Cochocho sabiendo que solo dentro del rectángulo de juego se escriben las historias. En frente un complicado AATEDYC, corredor, metedor e incisivo en las transiciones, le propuso una primera mitad de igual a igual.

Esto es decir, le cedió el control de la bola a HAF, pero se mantuvo lúcido y atento a la posibilidad de arremeter con mucho peligro contra el arco custodiado por Pety Nicollielo, hasta ahí, los de Hernández que a su vez hacían figura al arquero Azul, Archilla, no encontraban la manera de desprenderse en el score.

La segunda etapa fue diferente, el recambio abundante del Rojinegro, que recuperóo figuras poco habituales en este 2023 hasta el momento, como Navarrete o Salgado, fue dejando sin piernas a Toro, Seveca Quinteros y los habituales rituales de AATEDYC, que así, sin poder respaldarse en el recambio vio el partido escurrírsle entre los dedos.

Fue 5-3 para HAF y una nueva posibilidad de saber que puede coronar un título y llenar una nueva página.

Por la cornisa

Uno de los conjuntos sensación del semestre es UOM, esto lo hemos marcado. El metalúrgico, tenía que chocar en el duelo directo frente a Los Andes que en las imaginarias apuestas estaba por debajo que su rival. Pero reza el dicho popular y siempre vigente que a los partidos hay que jugarlos. Ambos lo hicieron, con sus líneas respectivas de idea de juega, azules y amarillos brindaron un espectáculo físico, hermético y parejo.

Andes fue más durante muchos tramos del encuentro pero no pudo transformar esa supremacía en tantos en el tablero. UOM por su parte que ha tenido un último mes en clara merma futbolística y que ha encontrado en ocasiones resultados en los últimos segundos, venía de caer sin atenuantes ni respuestas ante San Isidro por copa Argentina. Y en este choque, superado por Andes, camino varias veces por la cornisa. Pero tiene este UOM jugadores puntuales que son los que están haciendo la verdadera diferencia en campo. Los Todo los Márquez o los Madonni, siempre uno aparece.

Esta vez, a falta de menos de 20 segundos y cuando todo auguraba que se caminaba hacia los penales, una vez más Madonni aprovecho un yerro ofensivo de su rival, para de contra y de punta volver a poner en el póster al metalúrgico, que lucha y es protagonista, pero que ha dejado de lucir.

Siempre en competencia

El actual Bicampeón del futsal doméstico es otro de los que se metió entre los cuatro mejores del apertura, derrotó 4-2 a Galicia en un choque disputado, en el que los de Guapura dominaron con la bola ante un Galo que se sostuvo en el orden defensivo y en la agresividad ofensiva de Vargas y Leichner. Mercantil lo ganaba 2-0 pero el Galo lo empató 2-2 al cierre de la primera etapa.

En el segundo tiempo los del CECU rápido se pusieron 3-2. A partir de ahí el equilibrio, la paridad y el partido sin demasiadas emociones. El campeón intentó con sus mejores cartas pero no pudo doblegar la última línea gala, que a su vez contó con algunas situaciones aisladas para llevar peligro al arco de Araya. El tiempo en el tablero se consumía y la diferencia mínima en el score parecía pesar en el juego, pero a falta de cuarenta segundos y a la salida del quinto jugador, Mercantil de la mano de Aravena logró sellar el resultado, para seguir compitiendo en todos los frentes que puede y hasta el final.

El Galo por su parte que viene tropezando con lo justo, cierra el apertura así, compitiendo, como un buen síntoma para lo que viene.

No hay criptonita que valga

Un episodio de lujo cerraba la llave de los cuartos de final. Camioneros y Comercio ofrecían en el Cochocho más un nuevo capítulo de esta apasionante novela de encuentros. El resultado fue, el que viene siendo en esta última parte reciente de la historia. Ganó Camioneros, pero no solo ganó, sino que sembró una duda en cada espectador y seguramente rival.

¿Cómo se derrota a un equipo en estado de gracia? El Camión, con muchas ausencias como las de Mansilla, Hidalgo y los hermanos Espinosa por ejemplo, jugo un duelo menos lucido que los habituales, sin embargo, cuando Comercio dominaba, llego a la apertura del score de la mano de una pincelada maravillosa de Luchi Nicollielo por sobre el arquero Sánchez que dejó atónito a propios y extraños. A partir de ahí los dirigidos por Pérez fueron pragmáticos e intentaron controlar las acciones, pero Comercio siempre insistió, creanos, siempre insistió, incluso mereció, mereció a lo mejor más que en otras ocasiones.

Pero la inexplicable moneda de la suerte no le sobró, estrelló no menos de cuatro pelotas en los palos, incluso sin arquero custodiando y cuando lograba acertarle al arco, aparecía defendiendo a Camioneros está especie de Superman que pareciera ser Italo Gómez, que, como si no le alcanzara con el momento descomunal que tiene bajo los palos, convirtió dos goles de facturación estelar para darle la victoria a los suyos. Uno de ellos, fíjese, corriendo desde su propio arco, dejando rivales en el camino y definiendo cruzado en el área contraria, una locura.

Así, el Camión se metió en las semifinales. Ni siquiera el 2-3 transitorio de Comercio lo inquieto. Transita el camión sus mejores rutas camino a la Liga Nacional.

Quedan cuatro nada más. Mercantil chocará con HAF y Camioneros lo hará frente a UOM, será en un par de semanas, será vibrante, será definitoria, será sin tregua y sin margen de error, será por un boleto a la final, será por los colores y la ilusión… será Futsal.