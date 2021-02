COMPARTIR

















BRASIL.- El Bosque lluvioso del Amazonas es tan grande que cubre parte de América del Sur. Es también el hogar de una increíble variedad de fauna animal la cual no se pueden encontrar en ningún otro lugar del PLANETA. El bosque del amazonas ha sido objetivo de infinitos documentales y programas de televisión. El Amazonas es una de las zonas más importantes de la Tierra, y a pesar de que la deforestación ha afectado a gran parte de éste, sigue siendo uno de los bosques más fascinantes dada su variedad y singularidad de sus plantas y animales que lo habitan. Aquí os dejamos diez datos curiosos sobre porqué el Amazonas es uno de los destinos que sin duda deberías de realizar al menos una vez en la vida:

*El bosque del Amazonas es tan grande que se extiende hasta en nueve naciones. Brasil, que es el hogar de el 30% de bosques de lluvia tropical que restan en la Tierra, tiene la mayor parte del Amazonas, con el 60%.

*Estimaciones dicen que hay un total de 390 mil millones de árboles en el Amazonas. Esto es impresionante dado el hecho de que centenares de hectáreas se han perdido debido a la deforestación a lo largo de los años, pero aun así sigue siendo el mayor bosque lluvioso de todo el planeta.

*El Amazonas no solo es el hogar de numerosas plantas y animales, es también el hogar de tribus salvajes las cuales no tienen contacto con el mundo exterior. Algunas han salido a la luz en busca de ayuda de autoridades para frenar el alojamiento ilegal de algunas compañías, pero se calcula que aún hay más de 100 tribus de las cuales no se sabe nada.

*El Amazonas es el hogar de el mayor número de especies animales y plantas en el mundo. Es el hogar de numerosas especies peligrosas como los jaguares y las anguilas eléctricas.

*El Amazonas es tan grande que si fuera un país sería considerado el noveno más grande en cuanto a tamaño.

*El Amazonas produce más del 20% del oxígeno en la tierra. El resto de bosques lluviosos producen un total de 10-15%.

*El Amazonas tiene un clima tropical. Es caluroso y húmedo durante todo el año, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados.

*Centenares de nuevas especies animales y vegetales han sido descubiertas recientemente. En 2009, nuevas especies de mono, llamados Mura tamarin, fueron encontradas en un área remota del Amazonas.

*Diferentes organizaciones están trabajando para proteger a animales en peligro de extinción que sólo existen en el Amazonas. Animales como, el Tapir de América del Sur, nutrias gigantes y jaguares. Fuente: Cooperating Volunteers.