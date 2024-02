El acusado de un abuso sexual negó los hechos

En la primera jornada del debate oral y no público que se realiza en Río Grande, el acusado de un abuso sexual con acceso carnal a una joven negó los hechos. También declaró la presunta víctima.

RÍO GRANDE.- En la primera jornada del debate oral y no público que se realiza en Tribunales de esta ciudad (ubicado en el barrio ex campamento YPF), el imputado Alberto Tapia (40), acusado de haber abusado de una mujer en una casa particular en una reunión social, en su declaración indagatoria ante los jueces negó los hechos.

También prestaron testimonio la presunta víctima, la doctora Inés Aparici y la psicóloga Lic. Ivana Rullan.

El debate continuará mañana a partir de las 9:30, con el inicio de la instancia de alegatos.