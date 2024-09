Edmundo González sigue “a resguardo” en Venezuela y no contempla dejar el país

El abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, confirmó que el dirigente opositor se encuentra “a resguardo” dentro de Venezuela y no contempla por el momento abandonar el país.

BUENOS AIRES (NA).- El letrado adelantó que la familia de González Urrutia recibirá a las autoridades venezolanas en su casa para que la revisen si existe de por medio una orden de allanamiento, publicó la CNN.

Sobre el ex candidato presidencial recae una orden de detención de parte de la Justicia de Venezuela, que lo acusa por difundir actas electorales que lo mostraban ganador de los comicios del pasado 28 de julio.

La orden de arresto fue firmada el lunes, pero por el momento no se concretó, debido a que González Urrutia sigue resguardado en un lugar desconocido.

“En modo alguno Edmundo González Urrutia contempla esta posibilidad: ni irse de Venezuela, ni pedir asilo, ni refugiarse en una embajada en calidad de huésped. Son alternativas que él no considera que se corresponden con la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio con motivo de las elecciones presidenciales”, aseguró Haro en declaraciones a La Nación.

El abogado advirtió que “corre riesgo su vida” y detalló que el dirigente opositor no tiene previsto regresar a su vivienda familiar.

González Urrutia pasó a la clandestinidad días después de las elecciones presidenciales y desde entonces se desconoce su ubicación.

A diferencia de la líder opositora María Corina Machado que hizo unas pocas apariciones en este tiempo, el ex postulante presidencial no volvió a mostrarse en público.

“No está planteado que regrese a su casa porque corre peligro su vida, su seguridad y su integridad física”, subrayó Haro.

La oposición se declaró ganadora de las elecciones del fines de julio, pero la Justicia local afirmó que el presidente Nicolás Maduro había vencido en las urnas, aunque no mostró las actas.

La comunidad internacional desconoce la victoria del líder chavista y condena el pedido de detención que recae sobre González Urrutia.