Edmundo González llegará a Venezuela el viernes acompañado por un grupo de expresidentes de la región

El líder opositor venezolano Edmundo González, autoproclamado ganador de los comicios presidenciales de julio último, llegará a Caracas el próximo viernes, aunque no lo hará solo sino en compañía de un grupo de exmandatarios de la región, según lo adelantó el exjefe de Estado de Colombia, Andrés Pastrana.

BUENOS AIRES (NA).- La llegada de González y los otros ex mandatarios coincidiría de ese modo con el acto de asunción por un nuevo período del presidente Nicolás Maduro, quien se atribuyó el triunfo en las elecciones del 28 de julio pero nunca exhibió las actas de las mesas electorales, lo que fue reclamado infructuosamente por autoridades de otros países.

Según el exmandatario colombiano, se trata de una iniciativa de quienes integran el llamado grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un foro internacional no gubernamental del que forman parte 37 exjefes de Estado y de Gobierno.

Pastrana dijo que acompañarán a González al menos otros ocho exmandatarios de la región, según consignó hoy la cadena estadounidense CNN.

«La idea es acompañar a Edmundo (González), el presidente legítimamente electo en Venezuela. Lo hemos hecho desde que inició todo este proceso para consolidar la democracia en ese país», dijo Pastrana en declaraciones a CNN.

Pastrana añadió que entre los exmandatarios que le han manifestado que formarán parte del grupo de acompañamiento estarían Vicente Fox y Felipe Calderón, de México; Jamil Mahuad, de Ecuador; Jorge Quiroga, de Bolivia; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, de Panamá; y Laura Chinchilla, de Costa Rica.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, rechazó ante ese organismo el pasado 5 de enero la posibilidad de que estos exmandatarios acompañen a González Urrutia a Venezuela y manifestó que pedirá que sean declarados personas no gratas.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes en rueda de prensa que si González llega a Venezuela será arrestado junto con los expresidentes que lo acompañen.

El 26 de julio pasado, dos días antes de los comicios, varios de estos expresidentes que integran el grupo IDEA, trataron de ir a Venezuela para observar el proceso electoral, pero el avión comercial en que se iban a desplazar no fue autorizado para aterrizar en Venezuela.

Detuvieron al ex candidato presidencial Enrique Márquez

El ex candidato opositor en las elecciones presidenciales de Venezuela Enrique Márquez, fue detenido por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular (VP).

La organización indicó en un mensaje de la red social X que califica el hecho como un «secuestro» y responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de llevar a cabo una «ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes».

«Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y que sea liberado inmediatamente», agregó VP en la publicación.

Esta situación ocurrió tras la detención también el martes de seis políticos opositores, además de la denunciada «desaparición» del activista Carlos Correa y del «secuestro» del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, en Caracas, según informó dw.

Márquez, quien también es ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ex diputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El pasado 31 de diciembre, aseguró que la «voluntad de cambio» político de los venezolanos está «intacta», pese a que tanto el CNE como el TSJ -dijo- «se colocaron al margen» de la Constitución y sostuvo que se debe perseverar en la búsqueda del cambio para evitar -añadió entonces- que la carta magna «se convierta en letra muerta».

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El dirigente opositor Edmundo González Urrutia denunció que su yerno fue secuestrado en Venezuela. FOTO: XINHUA/NA