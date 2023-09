¡Dulces sueños! alojamientos con camas y habitaciones de otro mundo

Dormir en un auto, en una cama de hielo o en una barrica mendocina son algunas de las increíbles opciones que pueden disfrutarse a la hora de viajar por el mundo y vivir una experiencia de ensueño.

BUENOS AIRES.- Según una investigación de Booking.com, el 40% de los viajeros y las viajeras de Argentina afirma que una buena noche de sueño ayuda a desconectarse de la rutina diaria y a revitalizarse. Como no hay mejor sensación que acostarse en una cama cómoda después de un día ajetreado, Booking.com analizó sus más de 28 millones de publicaciones para presentar alojamientos con camas fantásticas para disfrutar de una experiencia de ensueño. Desde camas únicas con forma de auto en Alemania hasta una cama hecha de bloques de sal en Bolivia, hay un tipo de cama para cada tipo de viaje (¡y para cada noche de sueño!).

V8 Hotel Köln at MOTORWORLD, Colonia, Alemania

¿Quién dijo que dormir en una cama con forma de auto es solo para chicos? No importa si sos amante de los autos o no, despertarse en la comodidad de un auto real restaurado seguramente va a ser una experiencia de viaje inolvidable. Ubicado en los terrenos del histórico aeropuerto Butzweilerhof de Colonia, el V8 Hotel Köln at MOTORWORLD ofrece habitaciones únicas con diferentes modelos de autos transformados en camas. Este hotel con temática automovilística es un alojamiento ideal para viajeros y viajeras de todas las edades que quieran hospedarse en un lugar poco común.

Icehotel, Jukkasjärvi, Suecia

Para quienes aman el invierno y no se desaniman ante el frío, ¿por qué no pasar la noche en una cama hecha de hielo de verdad? El Icehotel está ubicado en el norte de Suecia y es, sin dudas, una experiencia única. Las habitaciones están esculpidas íntegramente en hielo, que se saca del río Torne. Con una temperatura de entre -5 y -8 grados Celsius, cada habitación temática incluye muebles de hielo esculpidos a mano por artistas internacionales. Los huéspedes duermen en bolsas de dormir térmicas colocadas en las camas de hielo, mientras disfrutan de la fantástica obra de arte en absoluto silencio.

BOOK AND BED TOKYO Shinsaibashi, Osaka, Japón

¿No sería genial dormir en una estantería de libros? Ubicado en Osaka, el BOOK AND BED TOKYO Shinsaibashi ofrece una experiencia única en una habitación tipo cápsula. La habitación está rodeada de libros y páginas de una serie de manga de ciencia ficción que cuelgan del techo. Según los huéspedes de Booking.com que se hospedaron en el alojamiento, el diseño es precioso y hay una amplia selección de libros en inglés y japonés. Ideal para descansar y escaparse un poco de la intensidad de la ciudad.

Villa Mansa, Mendoza, Argentina

Situada en la campiña de Luján de Cuyo, a 20 km de Mendoza, Villa Mansa es una gran opción para conocer el corazón del vino, casi literalmente. El hospedaje brinda la posibilidad de disfrutar de una estadía en alguna de las habitaciones con forma de barrica que son parte del complejo, especialmente pensadas para los amantes del vino. Además, el complejo ofrece distinguidas habitaciones con balcón, piscinas y visitas turísticas a diferentes bodegas.

Hotel de Sal Luna Salada, Uyuni, Bolivia

El Salar de Uyuni en Bolivia es el más grande del mundo y una de las experiencias de viaje más increíbles de América del Sur. Para disfrutar al máximo de esta experiencia, ¿qué mejor que despertar cada mañana con las impresionantes vistas de las salinas y dormir en un alojamiento construido íntegramente con bloques de sal? El Hotel de Sal Luna Salada es el lugar ideal para vivir todo esto. Las habitaciones tienen vista a la mina de sal de Uyuni, y los huéspedes incluso pueden dormir en una cama hecha de bloques de sal.

Adventure Suites, New Hampshire, Estados Unidos

El Adventure Suites en North Conway, New Hampshire, es un hotel temático con habitaciones exclusivas para todo tipo de aventuras. Desde una cama con forma de ostra, que te va a hacer sentir como una sirena en el mar, hasta una cama king-size redonda con velas en el techo inspirada en las ruinas romanas, vas a disfrutar de una buena noche de descanso en un ambiente divertido y exclusivo que seguramente va a inspirar sueños llenos de aventuras. Este alojamiento único en su tipo es ideal para familias, parejas o un grupo más grande de amigos. Fuente: Prensa de Booking.com en Argentina.