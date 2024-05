Duelos de semifinales en el Apertura de futsal

El Torneo Apertura vivirá este fin de semana sus respectivos duelos de semifinales en ambas ramas. Teniendo como escenarios divididos el Gigante del Sur y la Casa del Deporte, la ciudad se prepara para una nueva jornada plena de show. También en Río Grande se disputan los playoffs.

USHUAIA.- La intensidad del recorrido hasta esta instancia nos hace pensar más de una vez que ha sido corto el torneo o que ha pasado rápido mejor dicho, pero no. La realidad es que ha sido tan extenso como cualquier otro y de un recorrido largo para los protagonistas que hasta esta cita han llegado producto de un arduo trabajo y sendas dificultades.

La hora última del Apertura se acerca y cualquiera de los elencos presentes merecería ciertamente un poco más. Sucede que no hay espacio, que no hay benevolencia poética en este viaje, el que se equivoque más se bajará del tren antes de llegar a la estación final y quedará, probablemente, en un nuevo anonimato pese a sus muchos méritos.

Por eso, este domingo las semifinales dictarán qué dos elencos son los elegidos, los autorizados a reclamar el título, el primer doméstico del año. Sí, solo dos podrán pensar en la gloria, el resto, todos los demás, deberán sacar conclusiones y pensar rápidamente en lo que está por venir.

Punto y banca

Está claro que en la semifinal de la rama femenina hay candidatos claros, no vamos a mirar hacia otra parte y desconocer que Escuela B y Cuervos tienen, a modo de análisis previo y por estadística, todos los números, o casi todos, para acceder a la final. Se han ganado esa candidatura porque la jerarquía de sus planteles así lo indica, y sobre todo porque la tabla de la etapa inicial también lo marca, han sido escandalosamente superiores a todos sus rivales y se ven las unas a las otras como la verdadera rival capaz de arrebatarles el título.

Pero claro, Escuela G y Lasserre no arribarán el domingo a divertir a sus rivales, no llegaron a la semi para solo estar en la foto, no les interesa la estadística y que las apuestas imaginarias las tengan de punto. Escuela G y Lasserre han sabido llegar también a respectivas finales, saben que son capaces, y saben además que en un mata-mata todo se reduce a los detalles, al planteo global del juego, a la idea con la que se encare el duelo, a las herramientas con las que se lleguen y querrán, por supuesto, dar el golpe en la hora justa.

Asuntos finales

El masculino, por su parte, tendrá una velada en apariencia más equilibrada, más reñida. Es que Mercantil llega a semis como el mejor de la general, pero UOM arriba a su duelo contra los de Bonvehi en la cresta de la ola después de superar con claridad a Galicia y jugando acaso su mejor match en lo que va del año.

Comercio y HAF, que es el otro dueño, también parecerían llegar en igualdad de condiciones, de hecho, hace apenas dos semanas los de Ralinqueo vencieron al Rojinegro y se adueñaron así del último boleto directo a semis que ofrecía el Apertura. Entonces uno buscaría rápidamente una grieta, un antecedente, algo que en apariencia, incline levemente la balanza para alguno de los contendientes. Y acá ingresa una vez más la estadística, el dato.

Es cierto que las caras cambian, los nombres, las realidades, pero a veces los antecedentes pesan. Y la última vez que Mercantil se midió con UOM en una instancia semejante, fue en el Apertura pasado, allí lo aplastó en la final sin atenuantes y sin tregua, además, los de Bonvehi llegan con una regularidad ampliamente superior a los de Arce. Esto haría imaginar que los del CECU son favoritos, pero el futsal son instantes, fracciones de segundos, y los Metalúrgicos entienden perfectamente eso.

El antecedente inmediato entre Comercio y HAF también es similar en etapas decisivas. La final de la Copa Ushuaia tuvo el grito sagrado del Rojinegro resonando en el “Cochocho Vargas” al superar con firmeza a un duro Comercio. Visto desde allí y sumándole el dato de que HAF es el actual Bicampeón del Futsal local, más la Copa Fin del Mundo, parecería también que los de Hernández son quienes cargan con el favoritismo, pero los de Ralinqueo, que aún recuerdan aquella herida, han sabido siempre sobre revanchas, sobre saber que el momento finalmente acontece y buscarán el domingo cortar con el éxito rojinegro.

La última bifurcación del camino está ahí adelante, a la vista. Luego solo habrá una recta hacia la cita final. Acá, en esta parte del tramo, dos elencos se bajarán del tren del deseo y de la ilusión y solo dos podrán recorrerlo de punta a punta una vez más hasta llegar a destino.