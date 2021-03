Docentes aprobaron la propuesta salarial

COMPARTIR

















Así lo anunció SUTEF a las diferentes instituciones luego de concluido el congreso provincial de delegados. “La docencia ha hablado y es importante que todos y todas respetemos eso”, indicó al respecto Horacio Catena, de SUTEF.

RIO GRANDE.- La aceptación de la propuesta se confirmó durante el congreso de delegados realizado ayer, lunes 15 de marzo.

Durante el encuentro, se realizó la lectura de los mandatos surgidos de las asambleas realizadas en las instituciones educativas de la Provincia: “Por amplia mayoría se resolvió aceptar la propuesta salarial del Poder Ejecutivo”, confirmó el Secretario General, Horacio Catena.

“La docencia ha hablado y es importante que todos y todas respetemos eso”, señaló. Además, Catena destacó la recuperación de la paritaria como un triunfo, agradeció la militancia y el esfuerzo de la docencia fueguina: “Cuando tiene que luchar, lucha, cuando tiene que negociar, negocia, y cuando tiene que decidir, decide. No sólo fuimos la única organización que peleó por salario, sino que además se consultó para decidir. Esto no saca a la docencia de la pobreza, lo hemos dicho en todos los medios”, indicó.

Finalmente, el docente sostuvo que esta aceptación, concluye la primera etapa de discusión salarial: “Hemos recuperado los cuatro ítems históricos, el respeto a la antigüedad y a la carrera docente, conseguimos prácticamente incorporar el OSD al básico, pero faltan una cantidad de cosas”.

Presencialidad

Catena se refirió a la necesidad de lanzar una campaña para la vacunación de quienes trabajan en las escuelas, y recalcó que los edificios en los que no estén dadas las condiciones de salubridad, no deben tener clases presenciales. Finalmente, agregó, que SUTEF acompañará el reclamo de docentes jubiladas que no están cobrando los aumentos.

“Pero, es un motivo de celebración que disputamos nuestro salario en paritarias, tuvimos 4 años de congelamiento salarial y decretos. Siempre en la democracia obrera, las mayorías dirigen y las minorías siguen disputando”, concluyó.