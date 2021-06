Día de la Seguridad Vial: Siete claves para un manejo responsable

Compartí en tus redes!

Solo en el primer cuatrimestre de 2021 se incrementaron en casi un 9% los accidentes de tránsito en Argentina. En este contexto, OLX Autos comparte algunos consejos clave sobre aquellas cosas que se deben tener en cuenta a la hora de salir a la calle.

BUENOS AIRES.- Fomentar una buena educación vial es importante para disminuir los accidentes de tránsito. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el primer cuatrimestre de 2021 se incrementaron en casi un 9% los accidentes de tránsito en Argentina, en relación al mismo periodo del año pasado, y se duplicó la cantidad de personas afectadas por estos sucesos.

Frente a este escenario, debemos poner un freno y analizar qué cuestiones clave debemos tener en cuenta a la hora de subirnos a un auto y conducir. Para eso, OLX Autos, el primer sitio web en el país que compra vehículos usados de forma 100% online, inmediata y directa, te comparte 7 consejos para llegar a destino sin problemas:

1.- Conocer las señales de tránsito: Tener en cuenta el entorno en el que se está conduciendo y conocer bien las señales de tránsito que se presentan a lo largo del camino es un factor clave para disminuir incidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿sabías que en ciertos lugares cuando en una bocacalle no hay semáforo se debe detener por completo el auto para ceder el paso a los peatones?

2.- Conocer los límites de velocidad permitidos: Al momento de emprender viaje es importante tener en cuenta los límites de velocidad reglamentados según el camino que elijas para evitar dudas cuando no vemos un cartel de señalización de velocidad. En calles la máxima es de 40 km/h, en avenidas de 60 km/h, en escuelas y pasos a nivel es 20 km/h, en semiautopistas 120 km/h, en autopistas hasta 130 km/h y en zonas rurales no se deben superar los 110 km/h.

3.- Estar atentos a las señales que nos da el auto: Todos los vehículos nos brindan alertas ante un posible funcionamiento incorrecto, algunas más visibles (como las luces del tablero que nos indican si el motor falla, si un neumático está pinchado o si es hora de hacerle el service al auto) y otras no tan visibles para las que debemos utilizar nuestros sentidos y conocer nuestro vehículo (como por ejemplo si el volante gira solo al momento de ir recto por una calle o si al presionar los frenos sentimos que estos hacen un ruido extraño). Conocer las señales que nos da nuestro auto puede ayudarnos a detectar a tiempo un problema en su funcionamiento.

4.- Hacerle los chequeos correspondientes al vehículo: Contar con la VTV al día y hacerle el mantenimiento regular al auto como cambio de aceite, revisión de sistema de frenado, de dirección y suspensión, así como el del nivel del combustible y chequeo de neumáticos y cubiertas nos puede dar la tranquilidad de que estamos seguros a la hora de salir a la calle.

5.- Impulsar la seguridad dentro del vehículo: Todas las personas deben llevar puesto el cinturón de seguridad, no importa si están sentadas adelante o atrás. Además, los menores de 10 años tienen que viajar en el asiento trasero del auto y jamás deben hacerlo encima de un adulto. Esta medida reduce en un 70% los riesgos de lesiones graves en caso de un accidente de tránsito.

6.- Tener todos los sentidos siempre alerta: Para conducir es importante contar con todos los sentidos activos, por eso se recomienda: no usar el teléfono en el auto, no manejar cansados o bajo condiciones climáticas adversas y no manejar ante el consumo de alcohol o drogas, entre otras cosas. Estas son algunas de las causas más comunes de accidentes que pueden evitarse al ser responsables en el manejo.

7.- Contar con todos los papeles al día: Si bien todos los consejos se enfocan en disminuir las posibilidades de accidente, estos siempre pueden ocurrir. Por eso, es importante contar con un seguro al día y saber qué datos debés pedirle a un tercero en caso de un siniestro: nombre completo de quien conduce, número de contacto, datos del registro y del seguro del auto.

Todos estos consejos sirven no solo para prevenir, controlar y disminuir el riesgo de siniestros en los desplazamientos sino que también resultan beneficiosos al momento de querer vender tu auto, ya que si está en buenas condiciones el valor será mayor y el proceso de venta será más rápido y sencillo.

“En OLX Autos facilitamos el proceso de venta de un vehículo al ofrecerle al cliente hacer una evaluación online de su auto a través de nuestra web (www.olxautos.com.ar) o por teléfono para conocer el valor aproximado de oferta que le daríamos según su estado actual. Para ello, mantener un auto en buenas condiciones y conocer el diagnóstico del mismo serán dos factores claves a la hora de cotizarlo”, comenta Ernesto Mendizábal, CEO de OLX Autos Argentina.