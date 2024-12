Detienen por intento de golpe a general Braga Netto, exministro de Bolsonaro y candidato a vicepresidente

SAN PABLO (Xinhua/NA).- Según informó la Policía Federal, la operación se dio por orden del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, en virtud de la investigación por una trama mediante la cual el Gobierno de Bolsonaro pretendía desconocer la elección ganada por Lula en 2022.

Braga Netto fue detenido en su casa de Copacabana, Río de Janeiro, para ser trasladado al Comando Militar del Este del Ejército en la misma ciudad, informó la cadena GloboNews.

Braga Netto es un general retirado que fue ministro coordinador, ministro de Defensa y candidato a vicepresidente junto con Bolsonaro, que perdió las elecciones ante Lula en 2022.

Además, fue interventor del área de seguridad del estado de Río de Janeiro en 2018, siendo general del Ejército, por orden del entonces presidente de Brasil Michel Temer.

La operación se dio «contra personas que estarían obstaculizando la libre producción de prueba durante la investigación procesal penal», señaló el comunicado.

La causa está a cargo del juez supremo Alexandre de Moraes, encargado de varias investigaciones que involucran al expresidente Bolsonaro, entre ellas la de urdir un golpe de Estado que planificaron militares cercanos al entonces mandatario en 2022.

El 21 de noviembre pasado, la Policía Federal recomendó a la fiscal general y la corte suprema acusar a Bolsonaro, Braga Netto y otras 35 personas por intentar perpetrar un golpe de Estado.

Estas personas fueron acusadas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.

De los 37 imputados, 25 son o fueron militares.

La fiscalía general aún no se pronunció sobre la acusación.

El plan de golpe de Estado fue narrado por un militar delator de la justicia, Mauro Cid, exsecretario de Bolsonaro.

El plan descubierto por la Policía Federal no fue llevado a cabo por una acción militar, debido a que los entonces jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea se negaron. Pero, el 8 de enero de 2023, a una semana de la asunción de Lula, seguidores de Bolsonaro y militares invadieron la sede de los poderes del Estado para pedir un golpe militar.

Bolsonaro fue inhabilitado para participar en unas elecciones hasta 2030, tras ser condenado por haber utilizado la estructura del Estado para denunciar un falso fraude en las urnas electrónicas del sistema electoral brasileño e intentar no reconocer su derrota ante Lula.

Según la Policía brasileña, Braga Netto fue el organizador del autogolpe de Bolsonaro, distribuyó dinero para financiar operaciones y coordinó acciones con militares de las Fuerzas Especiales para que entraran en acción.

El plan incluyó, según la Policía, envenenar a Lula y secuestrar y ejecutar al juez Moraes.