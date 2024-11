Denis Villeneuve no tuvo compasión: el director no quiere saber nada con Star Wars porque para él la franquicia “descarriló”

El director de Dune amaba Star Wars pero este cariño murió en 1983 y desde entonces no desea dirigir ni una película de la saga.

En la década del 70, una saga de ciencia ficción nació para cambiar la historia del cine. Con una historia más que sólida, esa narrativa ubicada en una galaxia muy muy lejana se convirtió en la favorita de muchos y el sueño de otros. Sin embargo, con el paso de los años, su calidad ha bajado y contemplar nuevas historias dentro del universo de Star Wars no es tan atractivo como antes.

Entre quienes no sueñan con participar en esta icónica franquicia está el aclamado director Denis Villeneuve. El director de Dune declaró abiertamente que no tiene ningún interés en dirigir una película de Star Wars.

Durante una entrevista en el podcast The Town, Villeneuve reveló que su entusiasmo por la saga murió con El retorno del Jedi, la película de 1983 que cierra la trilogía principal de Star Wars.

“Yo era el público objetivo. Tenía 10 años. Se me metió en el cerebro como una bala de plata. Me obsesioné con Star Wars”, comentó. “Quiero decir, El Imperio Contraataca es la película que más esperaba en mi vida. Vi la película mil millones de veces en pantalla. Me traumatizó El Imperio Contraataca. Adoro Star Wars”, agregó.

Sin embargo, la tercera entrega de la trilogía fue el punto de quiebre, al punto en que lo decepcionó profundamente y cambió su percepción de la franquicia para siempre. “El problema es que todo se descarriló en 1983 con El retorno del Jedi”, continuó. “Es una larga historia. Yo tenía 15 años y mi mejor amigo y yo queríamos tomar un taxi e ir a Los Ángeles y hablar con George Lucas. ¡Estábamos muy enojados! Todavía hoy, los Ewoks. Resultó ser una comedia para niños”.

“Star Wars se cristalizó en su propia mitología, muy dogmática, parecía una receta, no más sorpresas”, sentenció. A pesar de su amor por Una nueva esperanza (1977) y El Imperio contraataca (1980), el director no encuentra motivación para dirigir una historia dentro de este universo ya que considera que el “código está muy codificado”.

Otro punto clave en el desinterés de Villeneuve hacia Star Wars radica en su visión sobre el cine. El director ha expresado repetidamente su preferencia por crear películas con profundidad y libertad creativa, algo que considera difícil de alcanzar en franquicias que se rigen por reglas estrictas. Además, dejó claro que tampoco tiene interés en otro universo de naves espaciales que se ha expandido durante años: “No soy un Trekkie”, confesó, descartando así también la saga Star Trek.

La última negativa de Denis Villeneuve fue para los servicios de streaming como Netflix ya que tiene una visión muy clara: “La pantalla grande es parte del lenguaje, de compartir una historia juntos, de recibir la experiencia emocional comunitaria del cine en una sala de cine”, dijo. “No estamos destinados a estar solos, estamos destinados a compartir juntos… Creo que la experiencia del cine prevalecerá”.

Mientras Star Wars busca recuperar la frescura que la convirtió en un fenómeno mundial, Denis Villeneuve continúa enfocado en proyectos que desafían los límites del género. Con la saga Dune consolidando su lugar como uno de los grandes visionarios de la ciencia ficción, queda claro que su visión creativa está en galaxias completamente distintas.