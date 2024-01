Decretaron tres feriados turísticos en 2024

El Gobierno decretó tres feriados turísticos para 2024 con fines de “promoción turística”, a través del decreto 106/2023, publicado por el Boletín Oficial.

BUENOS AIRES (NA).- Los feriados son el lunes 1 de abril, que antecede al Día del Veterano de Guerra; el viernes 21 de junio, que precede al Día del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y el viernes 11 de octubre, antes del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera, se configuran feriados “extralargos”, de cuatro días, al contarse los días sábado y domingo.

En los fundamentos del decreto, se recuerda que la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo “a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

Se recuerda además que “dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno“. Además, se señala que “tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”, procurando distribuirlos en el tiempo.

Se prevé con este panorama un feriado que en alguno casos será de seis días, entre el Jueves Santo (considerado no laborable), que se celebrará el 28 de marzo y el 2 de abril.

Los feriados inamovibles habían sido definidos ya el 1 de enero: Año Nuevo; el 12 y 13 de febrero: Carnaval; el 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el 29 de marzo: Viernes Santo; el 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el 1 de mayo: Día del Trabajo; el 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; el 9 de julio: Día de la Independencia; el 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, y 25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables, en tanto, son el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; el 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; el 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Los fines de semana largos serán desde el 30 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024 (3 días); desde el 10 de febrero al 13 de febrero: fin de semana largo de 4 días; desde el 29 de marzo al 2 de abril : fin de semana largo de 5 días; desde el 20 de junio al 23 de junio: fin de semana largo de 4 días; desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días, y desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.