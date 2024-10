La compañera de fórmula del fallecido Héctor “Tito” Stefani se presentó el miércoles en el Congreso para reclamar la banca. Ricardo Garramuño ya lo había hecho a pocos días del deceso. La Cámara deberá resolver la situación.

RIO GRANDE.- Mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la abogada Dalila Nora solicitó ser convocada para su juramento en reemplazo de Héctor Stefani, y registró su foto y su huella dactilar con el fin de cumplir con ese mandato.

Ricardo Garramuño, quien era el primer suplente, ya se había presentado días atrás para hacer ese trámite, situación que fue confirmada por Dalila Nora el día miércoles. “Lo hizo arrogándose un derecho que no le corresponde, por lo tanto tuvimos que hacer una presentación”.

“Como él ya se había presentado a los poquitos días del fallecimiento de Tito, no me permitían entregar los papeles porque la banca no se le puede otorgar a dos personas”.

Ante eso, la abogada confirmó que “hicimos unas gestiones y ahora nos reciben la documentación en la Cámara de Diputados”.

Aseguró que “vamos a trabajar para lograr lo que ganamos en las urnas, porque el electorado no eligió a Ricardo Garramuño, sino a la fórmula de Stefani-Nora. Estamos tratando de garantizar la participación política y no puede venir a restringir los derechos por los que tanto hemos trabajado”.

En la nota presentada ante la Cámara de Diputados, Dalila Nora recordó que “en caso de muerte de un diputado nacional lo sustituirá el candidato que haya sido electo que figure en la lista como candidato titular, según el orden establecido y que en los comicios del año 2021 fue proclamada diputada titular suplente de Héctor Stefani”. La nota fue presentada el miércoles en persona en la Cámara de Diputados.

También recordó que “dado que en aquella elección la ciudadanía eligió solamente 2 diputados nacionales, por ende no existe ninguna otra persona o candidato que revista el derecho que yo titularizo”.

“Esto es así, ya que la ley electoral ordena que “a la hora de elegir al sustituto priorizan a los titulares de la lista por sobre los suplentes (sic, caso “Crexell” Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Juntos por el Cambio s/oficialización de candidaturas” de fecha 12 de noviembre de 2019”).

“Jamás entonces podrá estarse por otra interpretación diferente, si además se busca -como debe hacerse- la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos, garantizando por acciones positivas en la regulación del régimen electoral”.