Cuatro clubes fueguinos jugarán la máxima competencia

Con el Nacional de Clubes del Interior de Futsal AFA en la historia, muchas de esas páginas las escribieron elencos de Río Grande, quienes al llegar a los cuartos del final, como mínimo, se metieron en la primera edición del Torneo Regional Amateur de Clubes, la nueva competencia que llevará adelante el Consejo Federal del Fútbol dependiente de AFA.

RIO GRANDE (Foto Gentileza Leandra Thomas).- No existirá más ni el Nacional de Clubes ni la Copa Argentina del Interior, ahora todo se centrará en eventos semejantes a los certámenes que lleva adelante el Consejo Federal con el fútbol del interior y, si bien tiene algunas modificaciones, la idea es que la Zona Campeonato del TRFA de Futsal AFA sea una especie de Federal A de Fútbol, y que la Zona Ascenso sea lo más parecido al Torneo Regional Amateur de Fútbol, el mismo que viene participando Camioneros en los últimos años y que en la pasada temporada se sumó la fusión Los Troncos-AATEDyC. San Isidro de Río Grande, al llegar a cuartos del final en el NC, estará en el TRFA 2025.

Y para la Zona Campeonato ya están once de los doce elencos que la disputarán el año próximo en sede a confirmar, aunque San Juan pica en punta, así lo reafirmó el vicepresidente del Departamento de Futsal AFA del Consejo Federal, Rubén Miadosqui, y de ser así, el club N° 12 sería el último campeón, Defensores de Argentinos o el reconocido La Gloria, quien fue subcampeón local y quien ya incursionó en eventos nacional dejando afuera al histórico Huarpes.

De los doce elencos, ocho pertenecen a Tierra del Fuego y a Rosario; por la Isla están clasificados Mercantil quien en las últimas horas se quedó sin su entrenador -Martín Bonvehí decidió dar un paso al costado-, por ser el último Campeón de la Copa Argentina. No tuvo un buen paso por Río Grande al ser invitado a participar del Nacional de Clubes en reemplazo de El Porvenir de Formosa; el conjunto ushuaiense perdió sus tres compromisos del Grupo A.

El segundo y tercer clasificado fueron Camioneros y ADEFU de Río Grande quienes llegaron hasta semifinales en el último certamen Nacional de Clubes, mientras que misma suerte corrió San Isidro de esta misma ciudad al arribar entre los mejores ocho elencos del campeonato.

Por el lado de Rosario, se han clasificado por este Nacional Jockey Club y Echesortu Fútbol Club por haber llegado a cuartos de final; mientras que Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR) fue subcampeón el año pasado en la Copa Argentina, y Club de Regatas, por haber sido subcampeón de la misma Copa pero durante la actual temporada que finalizó, perdiendo esa final ante Mercantil de Ushuaia.

Alborada de Bariloche, elenco ya clasificado a la máxima cita del año que viene, al igual que Mercantil, quienes jugaron el actual Nacional de Clubes solo por el orgullo y los pergaminos, mientras que Opción Joven de Río Gallegos se metió en la conversación grande al coronarse campeón del Nacional, aunque con una realidad que debe ser tenida en cuenta, contratando cinco refuerzos de Buenos Aires y un sexto hombre llegado de Ushuaia, dado que antes si bien luchó en el ámbito Regional por llegar a alguna cita de importancia, nunca pudo eliminar a elencos fueguinos, y las veces que jugó las máximas competencias siempre fue por invitación y nunca por mérito deportivo. Los conjuntos riograndenses de Camioneros y ADEFU clasificaron al primer Torneo Regional Federal Amateur de Futsal 2025 al llegar a semifinales del Torneo Nacional de Clubes.

El undécimo clasificado resultó ser Huarpes FC de San Juan; el elenco Naranja flúo tiene mucha experiencia en eventos regionales y nacionales y su evolución ha sorprendido mucho, y cuenta con la gran chance de jugar en su casa, y de ser así, compartirá localía con otro club invitado por la organización.

Tema refuerzos

Miadosqui no vio con buenos ojos el tema refuerzo en el Nacional de Río Grande, se vio sorprendido que equipos hayan sumado entre siete u ocho jugadores tales casos como ADEFU, Opción Joven o Camioneros y compitieron con otras once instituciones que sumaron muy pocos refuerzos y en la mayoría jugadores de sus Ligas, pocos fuera de ellas, y por lo tanto para el TRFA 2025 eso no volverá a ocurrir, los refuerzos aprobados para la Primera Edición será de tres jugadores sin importar su procedencia, lo cual será constatado con mucho rigor por parte del Sistema Comet, el cual no podrá ser abierto tantas veces como pretendan las Ligas del Interior.

De confirmarse esta traba, todos los clubes, pero mayoritariamente por parte de los conjuntos de Río Grande, deberán armarse a principios de año, darle una mayor importancia a los jugadores que defenderán los colores todo el año, algo que no sucedió en la Temporada que acaba de culminar, donde la gran mayoría de los valores locales vieron el Nacional desde las tribunas o bien por las transmisiones oficiales, y el desarrollo de los equipos no fue para nada bueno en su gran mayoría, dado que debieron buscar muchísimos jugadores para estar a la altura en el mencionado campeonato.

Por ende la lucha por conseguir refuerzos a principios de temporada será apasionante, no sólo porque Camioneros, San Isidro y ADEFU necesitan mayor cantidad de jugadores de elite en sus filas, sino que también Luz y Fuerza, Estrella Austral o cualquier otro elenco local que juegue el TRFA zona ascenso, ya que es el paso previo para llegar a la elite nacional.

Y entre los jugadores más codiciados está Aaron Camino, el eterno goleador local quien reforzó Camioneros en el último certamen local y es justamente el Camión quien lo quiere para que defienda sus colores a lo largo de todo el año; aunque hay otro elencos interesados, Estrella Austral, Luz y Fuerza y hasta un llamado tuvo de último momento por parte de ADEFU para que juegue el Nacional con ellos.

La otra figurita en danza es la de Coki Chávez; uno de los mejores arqueros locales dejaría Defensores del Sur si se confirma la salida de su hermano Matías al frente del equipo, y si podría seguir en Camioneros como lo hizo en el Nacional, hay otros clubes que pujan por él, como Estrella Austral y Luz y Fuerza, dos conjuntos que disputarán la Zona Ascenso del TRFA de Futsal 2025, incluso no sería descabellado pensar en el Tachero por diversos motivos que más adelante se conocerán.

TRFA – Zona Campeonato

Clubes Localidad Mérito deportivo

1. Mercantil Ushuaia Campeón Copa Argentina 2024

2. Camioneros Río Grande Semifinalista Nac. Clubes

3. Academia Deportiva del Fuego (ADEFU) Río Grande Semifinalista Nacional de Clubes 2024

4. San Isidro Río Grande Cuarto Finalista Nacional de Clubes 2024

5. Jockey Club Rosario Cuarto Finalista Nacional de Clubes 2024

6. Echesortu FC Rosario Cuarto Finalista Nacional de Clubes 2024

7. Unión Sionista Argentina (USAR) Rosario Subcampeón Copa Argentina 2023

8. Club de Regatas Rosario Subcampeón Copa Argentina 2024

9. Alborada Bariloche Campeón Copa Argentina 2023

10. Opción Joven Río Gallegos Campeón Nacional de Clubes 2024

11. Huarpes FC San Juan Cuarto Finalista Nacional de Clubes 2024

12. Reservada la plaza para un club de la Liga Organizadora, San Juan pica en punta.