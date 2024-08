Cronograma completo de HOTELGA Summit, con los temas destacados de la agenda del sector

La exposición que reúne a los principales actores de la hotelería, gastronomía y turismo será el escenario ideal de actualización profesional, donde se mostrarán las últimas tendencias, productos novedosos, y los asistentes tendrán la posibilidad de participar de una variada agenda de charlas y capacitaciones.

BUENOS AIRES.- Uno de los ejes centrales en los que se enfoca la nueva Hotelga es en la profesionalización del sector, por lo que AHT y FEHGRA junto a Messe Frankfurt Argentina planificaron en detalle Hotelga Summit, un espacio donde especialistas abordarán los temas más destacados de la agenda del sector: el futuro de la industria, sus necesidades y desafíos.

Programa completo de actividades

Miércoles 28 de agosto

– Tendencias económicas para el sector, de 14 a 14:45 h. en el Auditorio Principal, moderado por Santiago Bulat, los disertantes son el Secretario General de la Iberoamerciana de Bolsas, Socio Fundador y Director de Silver Cloud Advisors, Claudio Zuchovicki y la Directora Ejecutiva Eco Go Consultores, Consultora económico financiera, Marina Dal Poggetto.

– La visión de los líderes sobre la actualidad y el futuro del sector hotelero, de 14:45 a 16 h., en el Auditorio Principal. Moderado por Daniela Dini, y los disertantes serán el Area General Manager Sofitel / Mgallery Argentine & Uruguay, Frédéric Ribault; el Director de Tremun Hoteles, Daniel Suffredini; el Vicepresidente Ejecutivo Álvarez Argüelles, Matías Basanta Álvarez; la Directora Hotel Madero, Natalia Schargorodsky; y el Presidente de Amérian Hoteles, Roberto H. Amengual.

– Mandamiento en la creación de un nuevo proyecto gastronómico. Un nutritivo panel de exitosos empresarios junto a los hacedores del ciclo @cerramelaochopodcast – Gastronomía & competitividad. de 16 a 17:30 h., en el Auditorio Principal. Conducido por: el Director Moebius&Competitividad, Martin Blanco y el CEO Grupo RE, Almacén de Pizzas y Juan Valdez Café AR-UY, Sebastián Ríos. Los invitados a participar en la conversación son; la Fundadora & Directora Eat Catering, Josie Bridge; Fundador & Director Tostado Café Club, Frenando Goijman; el Socio Hitzig-Militello Arquitectos, Leonardo Militello y el Fundador Director Café Martínez, Marcelo Salas Martínez.

– Acto Inaugural. A las 18:30 horas en el Auditorio Principal.

Jueves 29 de agosto:

– Flexibilidad y transformación: Estrategias de diseño para una hospitalidad sostenible, de 14 a 15 h. en el Auditorio Abierto, expondrán Jorge Conticello y Cecilia Salton.

– Gastronomía sostenible con el sello Michelin. En el Auditorio Principal de 14:30 a 15:30 h. La moderadora de la charla será la Directora Ejecutiva de Sistema B, Marina Arias y disertarán de Casa Vigil, María Sance; el Chef, propietario de Ricciatelli Bistró, Juan Ventureyra; de Carne Hamburguesas Carolina Colagreco y el Chef y propietario de Crizia Restaurant, Gabriel Oggero.

– Hotelería y marketing digital, de 15 a 16 h. en el Auditorio Abierto. A cargo de Germán Olano, Marketing Hotelero.

– Hoteles sostenibles, en destinos que se gestionan para lograr: comunidades más felices, de 15:30 a 16:15 h. en el Auditorio Principal. Disertará el Director para Latinoamérica del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Jorge Moller.

– Transformá tu mensaje: comunicación efectiva de sostenibilidad para hoteles, generando valor de marco, de 16 a 16:30 h. en el Auditorio Principal. Disertante: Directora de Comunicación del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Estefanía Del Azar.

– Panorama global y regional de la industria hotelera, en el Auditorio Abierto de 16 a 17 h. Disertará: Senior Area Director Central & South America, STR, Patricia Boo.

– Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable – Hoteles más Verdes, en el Auditorio Principal de 17 a 20 h.

Viernes 30 de agosto:

– La cocina de la cultura (experiencias reales de la hotelería y la gastronomía) en el Auditorio Principal de 14 a 15 h. Moderará; Country Manager, WeWork Cono Sur, Rocío Robledo, y los disertantes serán: el Director of People and Culture de Four Seasons Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva y Representante de la Comisión Laboral de la AHT, Marcela Vita y la Presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, ProTesorera a cargo del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de FEHGRA, Belén García Bertone.

– La fórmula del cambio en el cerebro y las organizaciones, en el Auditorio Principal de 15:30 a 17 h. Disertará Estanislao Bachrach, PhD Biología Molecular, Master en Business, Administration, Master en Coaching Deportivo de Alto Rendimiento.

– Accesibilidad en la industria de la hospitalidad: principio rector de la inclusión, en el Auditorio Abierto de 16 a 17 h. Disertante: Fundadora y CEO de Noun Eventos & Capacitación Ejecutiva, Dra. Bettina Anzilutti.

– Panel inspiración: De la inspiración a la acción. Mi viaje personal hacia la motivación, en el Auditorio Abierto de 17 a 18 h. Entrevistará la periodista y productora de radio y televisión, Nilda Sarli y el speaker será el Director de Marketing, Four Seasons Hotel Buenos Aires, Gabriel Oliveri.

– Gran Final Torneo Federal de Chefs, en el Auditorio Principal de 18 a 20 h.

Quien desee pre acreditarse, debe ingresar a la web donde deberán completar un formulario con sus datos. Una vez finalizado el proceso recibirán una confirmación por mail a presentar en el ingreso de la exposición, junto con el DNI: https://hotelga.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es/acreditacion.html

Hotelga 2024 tendrá lugar del 28 al 30 de agosto 2024, de 13 a 20 h, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

FUENTE: FEHGRA