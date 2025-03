Cristina López y Juan Carlos Pino homenajearon a mujeres

En una noche cargada de emoción, reconocimiento y compromiso, más de 1.000 mujeres de Ushuaia participaron de una gran cena en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, organizada por la senadora nacional, Cristina López, y el legislador provincial, Juan Carlos Pino.

USHUAIA.- Durante la noche, se destacó la importancia de esta fecha como símbolo de lucha por los derechos de las mujeres y la necesidad de seguir avanzando en la conquista de igualdad de oportunidades.

En ese marco, se reconoció la labor de mujeres referentes en diversos ámbitos de la sociedad fueguina y se renovó el compromiso de trabajar en políticas públicas con perspectiva de género.

El evento contó con sorteos y un clima de conmemoración en el que las mujeres pudieron compartir una jornada de acompañamiento y fortalecimiento.

El legislador Juan Carlos Pino resaltó que “esta cena es un homenaje a todas las mujeres de nuestra ciudad, a su lucha diaria, a su esfuerzo y a su compromiso”.

Por su parte, la senadora López recordó que “hace unos años comenzamos a conmemorar el Mes de la Mujer. Fuimos poco a poco, y recuerdo que las primeras cenas éramos unas 100 personas. Fuimos creciendo y el Centro Cultural nos quedó chico. Por eso, hoy queremos agradecerles a todo el equipo del Centro Cultural Social y Político Nueva Argentina, a todos los que trabajan con nosotros, que entienden lo que es el trabajo territorial y les pido a cada una de ustedes, que no bajemos los brazos porque todas juntas podemos cambiar esta realidad”.

“Todas sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. El gobierno nacional está en contra de nuestros derechos y de todo lo que venimos conquistando. Y entre todas nosotras no lo podemos permitir. Hay un ataque muy, muy grande, en las redes sociales contra las que pensamos diferente”, remarcó.

La representante fueguina señaló que “tengo muchas ilusiones de poder transformar la realidad, poder cambiar y poner un granito de arena para modificar esta Argentina. Aunque es muy difícil porque tenemos a un Presidente que todos los días anuncia una medida para destruir la calidad de vida de todas nosotras”.

“Cuántas de ustedes, algún familiar, alguna amiga, se quedaron sin trabajo? Cuántas fábricas se cerraron? Se acuerdan cuando les dije que nos iban a aumentar el transporte, que nos iban a aumentar las tarifas? Los libertarios me dijeron que no, que estaba loca, que eso no iba a pasar. Y el boleto de colectivo de 100 pesos se fue a 1.000. Y las boletas de gas de 10.000 pesos hoy cuestan 80.000, 100.000 pesos. Son impagables”, insistió.

Y se preguntó: “¿cuántas de ustedes van al supermercado y no les alcanza? Y estamos hablando de los alimentos básicos, de la leche, el pan. Ni les voy a contar lo que es la carne… inalcanzable. Muy pocas de ustedes hoy pueden elegir comprar carne y no todos los días. Porque muchas de ustedes tienen que cambiar la alimentación, hoy están eligiendo entre pollo, cerdo… pero carne hoy es un lujo”.

En este sentido, dijo que “es muy lamentable lo que se está viviendo, por eso es muy importante que nosotras nos juntemos. Desde cualquier lugar, que empecemos a defender nuestros derechos, que empecemos a defender el acceso a nuestra canasta básica”.

“Queremos conmemorar este día y lo hacemos juntas. Tenemos que ser más solidarias entre nosotras, tenemos que tratar que haya más gente como nosotras que entiendan las necesidades de las personas, que entiendan sobre todo a los jubilados. Hoy un jubilado también tiene que elegir, si va a comer o se compra un remedio”.

Finalmente, expresó que “este va a ser un año muy desafiante. Por eso les pido que tratemos de acompañar para que entren más senadores peronistas, que somos los únicos que estamos defendiendo al pueblo. Vamos a seguir recorriendo las calles, caminando, yendo al supermercado como lo hacemos siempre. Y lo vamos a hacer en Tolhuin, lo vamos a hacer en Río Grande también. Y vamos a ir casa por casa”.

Por su parte, el legislador Pino manifestó que “pasamos un año muy difícil, pero sin duda que Cristina López ha sabido defender a Tierra del Fuego como una senadora que representa a las mujeres. Como una senadora que se ha destacado en discutir estos temas que son bases de la familia, bases de la mujer cada vez que tiene que defender el bolsillo de las fueguinas”.