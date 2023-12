El diputado electo por Republicanos Unidos, Santiago Pauli, aseguró que la Corte Suprema de Justicia ya está resolviendo el recurso presentado por su sector por la anulación de casi tres mil votos libertarios en las elecciones de mayo. “Hay una luz de esperanza” afirmó.

RIO GRANDE.- Horas después de que las Juntas Electorales entregaran los certificados a las concejales electas Analía Escalante y Guadalupe Zamora, el principal referente del partido apoyado por Javier Milei en la provincia, manifestó su confianza en una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que les permita recuperar las dos bancas de concejales, que quedaron en manos del MPF y FORJA por decisión de la justicia local.

“El recurso fue presentado en octubre y el expediente ya avanzó bastante. Entró en la tercera vocalía, es decir que ya lo está viendo el tercer ministro de la Corte y como son cuatro los integrantes, entendemos que es inminente la resolución del tema. Yo soy optimista, pero no vamos a saberlo hasta que no se resuelva”, dijo Santiago Pauli en diálogo con El Sureño.

Los libertarios están esperanzados en que la controversia pueda resolverse favorablemente antes de la asunción de las autoridades electas, para evitar conflictos posteriores con los designados por la Junta Electoral.

“La realidad, es que estamos en un terreno nuevo, porque esto nunca pasó. Si la Corte dice que tenemos razón, no sabemos cómo se puede articular porque nunca ocurrió una cosa similar. Lo que yo entiendo, es que, si la Corte define, hay que hacerle caso. De mi parte, soy optimista y creo que vamos a recuperar esas bancas”.

Cabe recordar que días antes del balotaje, la Cámara Nacional Electoral sugirió que todo voto es válido si se puede demostrar la voluntad del elector, argumento que avala la posición que llevó a los Republicanos a defender sus votos hasta la última instancia. Por ello, hay una gran expectativa por concluir con esta controversia. “La resolución que esperamos, es la conclusión de un año de muchas peleas y de darnos la cabeza contra las malas decisiones de la Justicia Provincial”, aseveró el libertario.

Mientras tanto, Pauli reflexionó acerca de los desafíos que tiene por delante su fuerza política que pasó de no tener ninguna representación, a ocupar cargos tanto a nivel local, provincial como nacional.

“De nuestra parte, estamos con mucho entusiasmo de ser parte de un gobierno nacional, pero también entendiendo que tenemos una responsabilidad con Tierra del Fuego sobre todo desde mi lugar particularmente, ya que tendré incidencia en votaciones que afecten a nuestra provincia. Por eso, siempre digo que soy primero fueguino y después argentino y voy a defender los intereses de nuestra provincia por encima de cualquier proyecto político”.

Operación falsa

El diputado electo se refirió a las versiones periodísticas que circularon este fin de semana, que indicaban que Javier Milei ya tendría un plan alternativo para derogar la ley 19640.

“Esa es toda una operación falsa. Puedo decirlo porque estuve hablando con un montón de gente que me llamó para preguntar de otros sectores políticos y del ámbito industrial y confirmé que no es cierta esa información que circuló. Me imaginé que sería así, pero llamé a todos los funcionarios que pude del gobierno electo, y me lo negaron. Además Milei había dicho que va a mantener la 19640, por eso me pareció raro de entrada”, recordó Pauli.

“No hay nadie del equipo de Milei que se haga cargo de esas afirmaciones, es decir que salió de algún otro sector. Además, tampoco es lo que Milei planteó en la reunión que mantuvimos con él el día miércoles con los diputados y senadores electos, aunque ello no quita que voy a estar alerta a cualquier insinuación del gobierno nacional, para defender los intereses de la provincia”.

Por último, Pauli detalló que, en esa reunión, “Milei nos presentó el plan que tiene previsto presentar al país el 10 de diciembre y a la vez va a llamar a sesiones extraordinarias el 11 para presentar un paquete de leyes de reforma profunda”

“Creo que todos los integrantes del Congreso trabajaremos todo el verano sobre este conjunto de leyes que Milei va a plantear y sobre las cuales tiene la esperanza de conseguir los votos. Eso es lo nos pidió y creo que será la prioridad de todos”, concluyó el libertario.