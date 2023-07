Coto se prepara para los Panamericanos de Santiago

Compartir

Durante una semana el judoca Mariano Coto -quien reside en Buenos Aires- pasó por esta, su ciudad de origen, y compartió prácticas con excompañeros de la Escuela Municipal, en el dojo inaugurado en abril de este año.

RIO GRANDE.- “Hoy (por el jueves 6 de julio) la Confederación Argentina de Judo (CAJ) envió el listado de participantes a los XIX Juegos Panamericanos de Santiago de Chile (27 al 30 de octubre), y estoy en ese listado, en -90 kilos El 15 de agosto partimos a Europa, a Croacia y Portugal, vamos a estar una semana en cada país. Además de entrenar, vamos a participar en un Grand Prix, y en una Copa Europea. Y en septiembre tenemos el Panamericano, en Montreal, Canadá. El mejor del continente hoy por hoy es el cubano Iván Silva (5° en el último mundial de Doha), Macedo también está arriba, lo mismo que el dominicano Robert Florentino. La categoría de -90 kilos en muy fuerte en América”. PRACTICA. Coto y sus compañeros, en el dojo de Roldán.

Pasado reciente

“En Guayaquil (Ecuador), el 1 y 2 de julio, por el Circuito Panamericano, fueron cuatro luchas y quedé quinto, la tercera la gané sin combatir, el brasileño Marcelo Gomes (34°) se había lesionado, y no se presentó. Para mi fue el mejor torneo que hice, aunque no conseguí medalla. Por el bronce perdí con el colombiano Daniel Paz (92° en el mundo), a quien ya le había ganado en otro torneo. En la segunda pelea fui palo a palo con el brasileño Rafael Macedo, que está 11° en el ranking mundial. Un mes atrás (3 y 4 de junio), en Santiago (Chile), quedé tercero, perdí con el brasileño Gustavo Assís, y después le gané al paraguayo Angel Gini y al mexicano Diego Díaz. Y después gané el siguiente torneo, una semana más tarde, en Córdoba, ahí vencí a Gini, y al argentino Jeremías Fernández”.

Futuro olímpico

“Los Juegos Panamericanos no entregan plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, la clasificación va por otro lado. En mi caso estoy 86° en el ranking mundial, y un poco más arriba en la clasificación olímpica. Van a ser 18 los clasificados, después hay una cuota por continente, ahí va el mejor de cada zona, que no esté entre aquellos 18. Seguramente voy a estar compitiendo para este ciclo olímpico, con vista a París 2024, y el siguiente, para Los Angeles 2028. Ahí veremos cómo seguirá mi carrera, si llego o no a ser olímpico”.

Año plateado

“En 2022 perdí varias finales. Fue un año en que volví a luchar a nivel internacional, a sentir ese roce único, perdí varias finales, pero son todas experiencias ganadas. Era volver al ruedo, eso que me faltaba. En la final de los Juegos Sudamericanos, en Paraguay, fue una lucha cerradísima con el peruano Roberto Yuta Galarreta, me sacó un wazari, y no lo pude dar vuelta”.

Con la cinta

“Soy el capitán de la selección masculina. Como soy uno de los pocos que resido o estoy en Buenos Aires prácticamente todo el año, entonces al estar siempre junto al entrenador actual (Sebastián Alquati), de ahí surge esta elección. Eso ya lo había implementado el anterior entrenador, Tigran Karhanyan, mi rol es la comunicación entre el entrenador, los directivos de la CAJ y los judocas que van a Buenos Aires cada cierto tiempo, a entrenar con la selección, en el CeNARD. En femenino no hay nadie que ocupe esa capitanía, no está definido”.

Clave personal

“Tengo sponsor de suplementos, al equipo también lo auspicia una marca de indumentaria deportiva, y de cintas. Estoy en 3° año de Nutrición, en la Fundación Barceló, en la zona de Once. Yo vivo en Belgrano, y me desplazo entre la Fundación y el CeNARD, en Núñez”.

Acerca de sus viajes, apuntó que “Doha fue una locura, en cuanto a las edificaciones, todo moderno. Y a nivel de judo, Francia, por la infraestructura para el deportista, y por cómo la gente entiende de este deporte, es como si fuera el fútbol para los argentinos”.

Desde chico

“Comencé en 2006, en el Centro Deportivo Municipal, ya como juvenil gané tres veces los Juegos de la Araucanía, y en la cuarta final perdí con Juan Paniccia, de Río Negro, un amigo de este deporte. El dejó la práctica del judo. En Buenos Aires estoy desde 2017. Siempre digo que empecé a disfrutar al judo cuando me empezaron a salir bien las cosas, al principio no fue tan fácil, el judo no es como el fútbol u otros deportes, a los que vas a jugar. Acá se trata de una lucha, luchar es algo serio, donde está en juego tu integridad física, a nadie le gusta que lo tiren para todos lados”.

A entrenar

“Voy en doble turno al CeNARD, de lunes a sábado: por la mañana hago la parte física, y por la tarde la específica de judo. Alquati es el entrenador (Nota de la Redacción: 13°en Sidney 2000, en -73 kilos, con 1 victoria y 2 derrotas), y Lautaro Avakián (preparador físico). Entrenamos juntos (varones y mujeres), los de la categoría mayores, y durante dos semanas al mes tenemos un Campo de Entrenamiento con los judocas seleccionados que vienen desde las provincias”.

“Además, trabajo con un psicólogo deportivo, hablamos todos los meses, y generalmente antes de los torneos un poco más. Te da herramientas para manejar las presiones, los nervios. Este profesional trabaja en el CeNARD con algunos deportistas, y específicamente es el psicólogo de la selección argentina de judo”.

Mensaje

“Sobre los judocas locales, apuntó que “lo que me parece que falta es tener más ganas de ganar, no solamente practicar judo por hacerlo y nada más. Eso se tiene o no se tiene, viene con uno, y es muy difícil contagiarlo”.

Campo Nacional

Hoy, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, será la 3° y última jornada del Campo de Entrenamiento para Infantiles A y B, que realiza la CAJ, con el auspicio de la Agencia Municipal de Deportes, a cargo de los entrenadores Paula Pareto (San Fernando, GBA), Oritia González (Comodoro Rivadavia), Gastón Sanzeri (Rosario) y Ayelén Elizeche (Buenos Aires).

Al mismo concurren unos 70 deportistas de Chaco, Neuquén, Chubut (Comodoro Rivadavia) y Santa Cruz (El Calafate y Río Gallegos), además de los fueguinos (Tolhuin, Ushuaia y Río Grande).

El miércoles llegarán los Cadetes, quienes entrenarán entre el jueves y el sábado.