Contemplá desde el Museo Municipal Virginia Choquintel el impactante “anillo de fuego”

El Museo Municipal Virginia Choquintel organiza una tarde de observación astronómica para vivenciar el Eclipse Parcial de Sol que acontecerá el miércoles 2 de octubre.

RIO GRANDE.- Recordamos que este evento astronómico se da cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Un eclipse parcial significa que no se verá a la Luna tapar por completo al Sol si no que lo hará parcialmente pero, según está previsto en las simulaciones, el espectáculo será muy visible desde nuestra latitud.



Con el fin de poder apreciar este fenómeno natural con todos sus detalles y contando con la mejor información, el Museo programó junto a la Estación Astronómica Río Grande, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, una tarde de observación en el patio del Museo con todas las explicaciones y cuidados que corresponden ya que no es posible observar el sol sin la protección adecuada, puesto que hacerlo de manera directa puede ocasionar lesiones graves a los ojos.



Para ello el Museo contará con algunas gafas protectoras y la posibilidad de que cada grupo escolar elabore previamente una o varias Cajas Oscuras que sirven para observar el sol de manera “indirecta” sin ningún peligro de lesiones a la vista.



Desde el Museo invitan a sumarse a este espectacular evento astronómico tanto a docentes con sus grupos de alumnos y público en general a partir de las 15:00 de mañana 2 de octubre para escuchar las explicaciones de los especialistas de la Estación Astronómica, apoyadas con simulaciones por computadora y una transmisión en vivo desde la provincia de Santa Cruz, donde el eclipse será “total” en pantallas gigantes, y luego esperar todos juntos en el patio del museo a que avance la Luna sobre el Sol.