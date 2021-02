Construyen huertas familiares y enseñan a sembrar

COMPARTIR

















Cuatro amigas que no tenían trabajo y que conocen y aman el oficio de sembrar, encontraron en el diseño y construcción de espacios para huerta una salida laboral y una oportunidad de motivar a otros a producir sus propios alimentos.

USHUAIA.- En tiempos en que el mundo comienza a hablar de Soberanía Alimentaria, cuatro mujeres huerteras que se autodefinen como amantes del trabajo de la tierra iniciaron un emprendimiento que les permite autosustentarse, mientras contagian el interés por la producción de alimentos.

Luza, Marta, Carla y Laura son amigas e integrantes de USIN y el año pasado se entusiasmaron con la idea de formar una cooperativa que les permitiera acceder a un terreno o espacio municipal donde construir su propia huerta. Como eso no se concretó y necesitaban trabajar, no abandonaron la idea y encontraron una posibilidad: ayudar a otras personas que sí tienen jardín o un espacio para cultivar, a diseñar una huerta, preparar la tierra, sembrar y cuidar las plantas hasta que den sus frutos.

“Todo nació con una propuesta de Ushuaia Participa de ofrecernos un terreno para trabajarlo en huerta. Eso al final quedó en la nada, y como necesitábamos generar un ingreso porque no tenemos trabajo estable, se nos ocurrió armar huertas pequeñas, grandes, medianas, para otros”, explicó Luza, una de las socias del emprendimiento huertero denominado “Manzanitas del Diablo”.

“Lo primero que hicimos fue armar jardines comestibles móviles con material reciclado, pallets. Son pequeñas estructuras que la persona puede poner en su jardín, con aromáticas, flores y sobre todo plantas que requieran poca profundidad”, relata Luza.

“También ofrecemos limpieza de terrenos, desmalezados y ofrecemos el armado de huertas y mantenimiento para quienes ya tuvieran huertas. Precisamente nació así, de la necesidad de un trabajo y de hacer algo que nos gusta, nos motiva y nos parece urgente para la sociedad como es la producción de alimentos sanos”.

Lo cierto es que su emprendimiento fue muy bien recibido y en lo que va del verano lograron hacerse conocer y poner en marcha varias huertas familiares y comunitarias.

“La gente nos recibe con mucho cariño y mucha confianza y algunos también reciben con mucha sorpresa la idea de hacer huertas familiares o comunitarias. Lo que pasa es que se instaló en el discurso social, que en nuestra ciudad no viene nada por las condiciones climáticas del territorio. Estamos intentando derribar ese discurso de que no se puede sembrar, porque no es verdad”.

Por otro lado, contaron su propia sorpresa de encontrar personas que jamás en su vida sembraron una planta. “Es una experiencia muy linda compartir el conocimiento al respecto y que haya también un proceso de aprendizaje y concientización; lo valoramos un montón. Quiero decir que no es solamente el tema laboral, sino que también hay un trasfondo importante que es motivar a las personas a que tengan una huerta, produzcan sus alimentos, generen tierra haciendo su propio compost. Más allá de que a nosotros nos genere un ingreso económico, es también la posibilidad de contagiar a la gente de la movida huertera”.

“Nuestro anhelo es que pronto haya muchas familias sembrando y produciendo sus propios alimentos en Ushuaia. Nosotras creemos firmemente en la urgencia y la posibilidad de alimentos sanos, seguros y soberanos en Ushuaia, en la isla y en todas partes. Nos convoca esa convicción, de que es posible y de que además es urgente, sobre todo en estos tiempos”.

Para conocer un poco más sobre su trabajo, se puede ingresar a Manzanitas del Diablo en Facebook o en Instagram o al Tel. 2901-564709.