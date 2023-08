Compartir

El Presidente aseguró que “no hay mejor plata invertida por el Estado que la que sirve para incluir y dar mejores condiciones de vida”, durante la apertura del Congreso que se desarrolla en Chaco.

CHACO.- El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes, junto al gobernador Jorge Capitanich, el acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se desarrollará a lo largo de esta semana con el fin de impulsar prácticas y políticas públicas en pos de la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

“Nosotros creemos en un sentido comunitario, y vivir en comunidad supone que todos estemos incluidos y tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos”, afirmó el mandatario y aseguró que “no hay mejor plata invertida por el Estado que la que sirve para incluir y dar mejores condiciones de vida”.

El jefe de Estado subrayó que “no todo es lo mismo en política” y contrastó que “cuando llegamos al Gobierno la deuda que tenía el Estado nacional con los prestadores era de 5.100 millones de pesos, que liquidamos al término de 90 días. Durante toda la gestión que me precedió se entregaron 163 mil pensiones no contributivas y se dieron de baja otras 170 mil, y además dejaron cajoneados sin respuesta 145 mil pedidos de pensión. En cambio, nosotros entregamos 350 mil pensiones no contributivas, más del doble. Y esas 170 mil que habían sido dadas de baja se restituyeron”.

Asimismo, el Presidente manifestó que “vivimos en una sociedad profundamente injusta que también se marca en el mundo de la discapacidad, donde aquellos que necesitan de la ayuda del conjunto no la encuentran. Y yo quiero que la utopía de toda la Argentina sea vivir en un país con justicia social e igualitario”.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga; los presidentes del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), José Lorenzo, y del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (COMAU) de Latinoamérica, Orlando Terre Camacho.

Con disertantes de 15 países y más de 8.500 asistentes, el VII Congreso Internacional sobre Discapacidad se llevará adelante bajo el lema “Queremos hablar de capacidad” entre hoy y el próximo viernes en las ciudades de Resistencia, Charata y General San Martín con el objetivo de impulsar políticas públicas y marcos de acción que promuevan los derechos universales de las personas con discapacidad.

La actividad se enmarca en los 15 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y se desarrolla en simultáneo al Foro Global para la Inclusión y la Discapacidad comprometida con los objetivos de la agenda 2030. Está orientada a profesionales, docentes y estudiantes relacionados con esta temática y comprenderá conferencias temáticas, coloquios, cursos y talleres especializados.

El titular del IPRODICH aseguró que todo lo realizado “no sería posible sin un Estado presente, sin esa comunión que existe entre Nación, provincia y municipios”, y agradeció al Gobierno nacional “porque hizo y hace que la política pública llegue a todas las provincias del país sin distinción de banderías políticas”.

Además, en el transcurso del evento se entregaron los Premios Mundiales de la Ciencia EUREKA 2023, en reconocimiento las mejores prácticas científicas y productos académicos de significativa actuación socioeducativa a nivel mundial.

En el inicio de la ceremonia el Presidente recibió un reconocimiento de honor por parte del Congreso Internacional de Discapacidad y del Foro Global del Consejo de Académicos e Investigadores Universitarios, mientras que al gobernador Capitanich le entregaron el Premio Mundial de la Ciencia por la Vida.