Confirman la nueva relación de Pampita con el polista Martín Pepa: “Este fin de semana…”

En su ciclo radial, Yanina Latorre aseguró que “este fin de semana es la presentación familiar” y que el polista “le manda flores todos los días” a la modelo.

Este jueves, Yanina Latorre al aire de su programa en El Observador 107.9, sacó a relucir que este fin de semana Pampita hará la presentación oficial de Martín Pepa, el polista que sería su supuesta nueva pareja, tras dar por finalizado el matrimonio con Roberto García Moritán, quien es el padre de su última hija, Anita.

Según lo que relató al aire la conductora, Ardohain ya tiene planes a futuro con el polista. “La mamá de este chico es una señora que va todos los años caminando a Luján y Pampita la conoce porque van juntas”, indicó.

Y continuó: “En esta última caminata a Luján, la señora le dijo que tenía al hijo para presentarle, que está solo y es re buen padre. A Pampita le importa mucho lo familiero, no quiere chonguear”, subrayó Latorre. 🗣️ Yanina Latorre contó todos los detalles del romance entre Pampita y Martín Pepa: “Le manda flores todos los días”



🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre

👉 Seguilo en vivo https://t.co/xAyXHxtO7U https://t.co/iT7Frkknj5 pic.twitter.com/ABigjC6WcA— El Observador 107.9 (@Observador1079) October 24, 2024

“Y Pampita, ni lerda ni perezosa, le dijo que sí. La señora le pasó el teléfono al hijo y empezaron a chatear. El hombre, que parece que es un caballerazo, le manda flores todos los días”, lanzó. Y agregó un dato revelador: “La salida al Teatro Colón fue la primera salida oficial, donde se mostraron en público”.

A pesar de que hasta hace unos días el entorno de la modelo afirmaba que solo se estaban conociendo, Yanina ya anunció que están formalmente en pareja: “Me acaba de llegar este mensaje: ‘Ya están de novios. Confirmado. Los dos tienen 46 años, tienen claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar. Se ven todo el tiempo, están juntos y planean una vida juntos'”.

Qué dijo Pampita tras ser vista con Martín Pepa

En medio de su polémica separación con Roberto García Moritán, se dio a conocer que Pampita estaría apostando al amor nuevamente y comenzando un romance con Martín Pepa, un polista.

De hecho, según informaron en las últimas horas, la pareja ya tuvo una primera cita en el Teatro Colón y las imágenes se volvieron viral rápidamente.

A raíz de esto, Intrusos fue a buscar y la modelo habló sin problemas de este encuentro.“Fui con mucha gente, con un grupo”, comenzó diciendo sobre la salida que tuvo.

“Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine… de hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, expresó sobre si está conociendo nueva gente o si ya está lista para dar ese paso.

Por último, el cronista le consultó por la internación de su expareja, quien extendió su estadía en un centro de vida sana. “No voy a decir nada, ya saben, y me voy a mantener así. Siempre les voy a responder lo mismo”, concluyó la modelo.