Confirmado: la tercera temporada de Euphoria sufre una nueva baja y es un personaje muy importante

La tercera temporada de Euphoria enfrenta importantes cambios en su elenco. Un personaje clave confirmó que dejará atrás la serie.

Desde su llegada a HBO, Euphoria prometió convertirse en una de las grandes producciones televisivas del siglo XXI. Con una estética visual única que enamoró a miles, actuaciones llenar de talento y una trama que retrataba la compleja realidad adolescente, la serie rápidamente se ganó el reconocimiento de la crítica y la audiencia. La primera temporada fue aclamada por su frescura y por abordar temas como la adicción, la identidad y las relaciones tóxicas de una manera cruda y sin filtros. Sin embargo, los problemas detrás de las cámaras y el paso del tiempo han generado sospechas sobre el futuro de la serie así como bajado la vara de emoción general por ella.

Luego de confirmarse que la tercera temporada se realizará después de muchos contratiempos, llegaron las malas noticias: un miembro del elenco no será parte de ella. Se trata de Storm Reid, quien daba vida a Gia, la hermana menor de Rue. La noticia sorprendió a muchos, ya que Gia había sido un personaje importante en la narrativa pues marcaba una de las dinámicas familiares más complejas y entrañables de la serie. Storm Reid shares she will not be returning for #Euphoria Season 3 at the #GovernorsAwards red carpet. pic.twitter.com/Lv2EckSwKg— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) November 20, 2024

La noticia fue confirmada por la misma actriz durante la alfombra roja de los Premios Governors: “Desafortunadamente, Gia no regresará para la tercera temporada. Estoy muy emocionada por la tercera temporada. Euphoria es algo realmente especial. Me siento muy agradecida de que sea una parte de mi legado y de haber sido parte de un fenómeno cultural como este”.

Este anuncio se suma a una serie de cambios que afectan la estructura de la serie. La muerte trágica de Angus Cloud, quien interpretaba a Fez, y la salida de otras figuras, como Barbie Ferreira (quien interpretaba a Kat), han dejado un vacío significativo. La tercera temporada estuvo marcada por una serie de dificultades de producción, entre ellas los retrasos ocasionados por las huelgas en Hollywood y los conflictos de agenda de los actores.

No obstante, podemos pensar que la salida de Reid podría estar más relacionada a la decisión de guion que tomo el equipo de contar esta tercera parte con un salto temporal significativo. Este podría alejar la historia del entorno escolar, una de las características que definió las primeras temporadas, lo que justificaría la ausencia de ciertos personajes.

“Estoy por siempre agradecida y en deuda. No puedo esperar para ver qué nos depara la tercera temporada. Estoy muy emocionada”, aseguró igualmente la actriz.

Con solo 21 años, Storm Reid ya ha consolidado una carrera prometedora en Hollywood, destacándose en otros proyectos de gran renombre. Su participación en The Last of Us, donde interpretó a Riley Abel, le valió un reconocimiento significativo, incluyendo un Emmy por su actuación en 2023 como Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática. Este éxito le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de su generación.