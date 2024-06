Conexión ferroviaria directa entre España y China es gran prioridad, destacan expertos en feria internacional

Desarrollar un enlace ferroviario directo para el intercambio de mercancías entre China y España es una gran prioridad, explicaron expertos a la agencia de noticias Xinhua en una de las principales ferias de logística internacional, que cerró en la ciudad española de Barcelona (noreste).

BARCELONA (Xinhua /NA).- La edición 2024 del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona reunió a más de 14.000 profesionales del sector y, entre los principales puntos de la agenda, estuvo el fortalecimiento de los vínculos comerciales con China y, en particular, la ruta ferroviaria a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.

En declaraciones a Xinhua, el presidente del Clúster Logístico de (la región española de) Cataluña, Ignasi Sayol, explicó que mientras que el transporte marítimo tarda unos 60 días en llegar a España desde China, la ruta ferroviaria directa sería mucho más rápida y, por lo tanto, reduciría costes.

“Ya existe una buena conexión ferroviaria con China desde el corazón de Europa, pero hay inversores que están presionando mucho para tener una conexión ferroviaria directa desde aquí, por lo que el tráfico desde España tardaría solo entre 17 y 19 días. Hay mucho interés”, remarcó.

En tanto, Xavier Mestre, responsable de logística del operador ferroviario TP Nova, una de las mayores empresas de transporte de España, explicó que la ruta ferroviaria que conecta China con Europa evita conflictos como los que actualmente están perturbando el transporte marítimo mundial.

“El ferrocarril es una alternativa al transporte marítimo, que como estamos viendo con todos los problemas mundiales actuales puede verse afectado y deparar grandes atascos. Sin embargo, mientras no surjan nuevos conflictos, el ferrocarril no tiene estos problemas”, declaró a Xinhua.

TP Nova inauguró este año un nuevo servicio ferroviario de mercancías entre Barcelona y la provincia septentrional china de Shanxi, y espera la llegada de un nuevo tren procedente de China el próximo mes.

Aunque el proyecto está en su primera fase, explicó Mestre, en menos de cinco años podría haber trenes de mercancías frecuentes entre Barcelona y China.

SIL, la mayor feria internacional de logística del sur de Europa, acogió este año a profesionales del sector procedentes de más de 90 países.

Alrededor de 320 ponentes abordaron temas como la logística verde y la aplicación de tecnologías 4.0 a la cadena de suministro global.

“Las conexiones con lugares como América y Asia, especialmente China y otros países de la región del Pacífico, demuestran que ahora todo es global y está interconectado, y eso es lo que celebra esta feria internacional de logística”, declaró a Xinhua, por su parte, el presidente del SIL, Pere Navarro.

Unas 650 empresas participaron en la feria, donde presentaron innovaciones en robótica, automatización de almacenes, introducción de sistemas de inteligencia artificial y el uso de macrodatos.