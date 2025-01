Conductor de radio aclaró sobre un pedido de colaboración que solicitó

Un conductor de una radio en Ushuaia explicó ante El Sureño, sobre el pedido de colaboración que había realizado a sus oyentes, para ayudar a los policías para que cuenten con un piloto o capa para que se protejan de las lluvias. Pero desde la policía provincia alertaron sobre este tema mediante un comunicado.

USHUAIA.- El pasado lunes, Ángel Fretes, conductor de una radio de esta ciudad, solicitó a sus oyentes colaboraciones para comprar a los policías un piloto o capa para utilizar por los uniformados que a veces están sin protección debajo de una lluvia. Pero desde la institución policial esta situación fue catalogada como una falsa campaña de colecta en redes sociales.

Ante El Sureño Fretes relató que “el domingo pasado hubo una lluvia torrencial en la ciudad, y le sacaron una foto a una mujer policía que estaba en una consigna policial; la foto se difundió y un vecino le acerco un termo para que tome algo por el frío”.

“La foto tuvo muchas publicaciones en WhatsApp y me la enviaron

-continuó Fretes- El lunes conté el tema en mi programa de radio en esta ciudad, donde hubo repercusión de esa foto; en mi programa se trabaja con la solidaridad”.

“Pedía en mi programa periodístico, si algún vecino tenia piloto o capa para utilizar para protección de la lluvia. Esto lo replique en flyer (es un folleto o tarjeta de tamaño pequeño que contiene un mensaje publicitario), y me respondieron por todos lados. Y el lunes a la tarde, la policía sacó un comunicado respondiendo a todo esto”.

“Mi intención es nunca manejar dinero y por el comunicado queda como que yo estoy estafando a la gente y eso no es así. Recibo el llamado de la gente al aire y acá; por el comunicado, hubo otros intereses de la institución, sobre dramas que han ocurrido, sobre móviles sin equipamientos, dinero de los policías que no saben dónde están”.

Fretes indicó que en otra radio le aclararon que “la intención es buena pero no se puede hacer con una institución. Primero hay que comunicarse con el jefe”. Sobre este aspecto indicó que “no me podido comunicar con el área de prensa hace un año. He llamado muchas veces y ellos no me quieren responder. Incluso al jefe de policía le enviado mensajes y nunca tuve respuesta. De mi parte siempre hubo intención de diálogo “.