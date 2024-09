Con presencia fueguina, Argentina hace historia

Memorable sexto puesto en el World Skate Games para la Selección Argentina Hockey Inline Senior que en sus filas integraron los fueguinos Adriano Mazzaferro, Mateo López Silva y Gaspar López Silva.



RIO GRANDE.- El torneo se disputó desde el 6 al 22 de septiembre. Fue la tercera edición de dicho evento multideportivo que reunió a todas las disciplinas de patinaje sobre ruedas.

La Selección conducida por Sebastián Marengo en el último partido cayó ante China Taipei 3 a 1, en Rocarasso, Italia. De esta manera logró quedarse con un histórico puesto a nivel mundial.

Mientras tanto el Seleccionado Femenino cerró su participación en el octavo puesto con la fueguina Lucila Soto.



Tras perder 1 a 0 contra Italia, las “Toras” quedaron entre las mejores ocho del mundo luego de jugar los partidos de reclasificación de este mundial, tras enfrentar a rivales top e intentar revivir lo hecho en el mundial 2021 cuando obtuvieron el quinto puesto.

Argentina, Subcampeón

La Selección Argentina Masculina de Hockey Sobre Patines perdió por 2 a 1 la final del Word Skate Games 2024 que se disputó en la ciudad italiana de Novara. Los españoles anotaron a los pocos segundos de iniciado el partido y Argentina se desconcentró. Luego mejoraron el juego, pero no pudieron superar a los españoles.

España venció con los goles de César Carballeira y Pau Bargalló, mientras que por la Argentina Lucas Ordóñez fue el único que anotó un tanto que, además, le sirvió para convertirse en el mayor goleador del torneo.

Es el 18º título de la selección española, líder histórico de la competición por delante de Portugal (16) y la Argentina que ostenta seis títulos y viajó a Italia con la intención de revalidar el éxito conseguido en su Mundial de San Juan 2022. Por su parte Italia, anfitriona, se colgó el bronce ante Portugal (3-2).

Definiciones en Hockey y Gimnasia artística

En el gimnasio Integrador de Río Grande se definieron las campeonas locales del Hockey femenino en las categorías Sub-14 y Sub-16 dentro del marco de los Juegos Deportivos Fueguinos.

A continuación, los resultados:

Final Sub 16 A.DE.FU. 2 – 2 Panteras Negro (Penales A.DE.FU. – Panteras Negro 2).

FINAL SUB-14: RGRHC 3 – 2 Panteras Negra.

Tercer puesto Sub 16: Panteras Rosa 11- 3 Cimah

Tercer puesto Sub 14: A.DE.FU. 7 -3 CIMAH

En Ushuaia mientras tanto, culminó la fase local de los Juegos Fueguinos de la rama del hockey pista en el gimnasio Petrina.

Con varios partidos se definió los representantes de Ushuaia del hockey Sub 14 en ambas categorías y sub16 femenino.

Resultados finales:

Sub 14 Masculino: 1° Las Aguila, 2° Ushuaia Rugby Club.

Sub 14 Femenino: 1° Los Ñires, 2° Ushuaia Rugby Club y 3° Las Aguilas.

Sub 16 Femenino: 1° Colegio del Sur Verde, 2° Colegio del Sur Azul, 3° Los Ñires.



Final en Gimnasia

En la Casa del Deporte de Ushuaia se realizó la instancia final local de la disciplina de Gimnasia Artística, Con la participación de más de 27 gimnastas de las escuelas y academias Shenukenk, Acrux, Escuela Municipal y las representantes de la Secretaría de Deportes.

Con pruebas de nivel 1 las gimnastas de Sub 14 buscaron clasificarse a la final provincial pactada para el próximo mes en la ciudad de Río Grande.

Las clasificadas son: 1° Amancay Dimare, 2° Malena Castronuovo y Carla Gramundi, 3° Úrsula Oviedo y 4° Amelia Salazar (Suplente).