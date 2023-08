Con 8 partidos empieza el Oficial en Ushuaia

Este sábado 12, en la Casa del Deporte, de Ushuaia, comenzará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- Serán 8 partidos, entre las 14:30 y las 22:00, en cuatros categorías: Sub 13 y Sub 16 femenino (al mejor de 3 y 5 sets, respectivamente); Mayores femenino y masculino (también al mejor de 5 sets, en la A-1, reservada para clubes afiliados y con divisiones formativas).

En esta segunda mitad de la temporada habrá 3 Grand Prix en Ushuaia (Sub 14, 26-27/08; Sub 21, 16-17/09; Sub 12/13, 07-08/10), y otros tantos en Río Grande (Sub 12/13, 09-10/09; Sub 16, 30/09-01/10; Sub 18, 28-29/10).

Campeonato Apertura 2023 FVF

Hora C Categoría F Partido

14:30 1 Sub 13 Fem. 1° Esc.Municipal-Tigre

14:30 2 Sub 13 Fem. 1° Centro Galicia-AEP “B”

16:00 1 Sub 16 Fem. 1° Tigre-Centro Galicia

16:00 2 Sub 16 Fem. 1° AEP-AEP “B”

18:00 1 Mayor M (A-1) 3° Amistad-Centro Galicia

18:00 2 Mayor F (A-1) 3° Tigre-AEP

20:00 1 Mayor M (A-1) 3° Amistad “B”-AEP

20:00 2 Mayor F (A-1) 3° Amistad-Centro GaliciaGimnasio: Casa del Deporte (Ushuaia).