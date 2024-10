Con 16 equipos comienza el Hugo Favale

En el gimnasio que lleva su nombre y en el Islas Malvinas (B° La Cantera), de Ushuaia, se jugará desde hoy el 13° Torneo de Voleibol Hugo Italo Favale, en homenaje al profesor de Educación Física fallecido en 1986.

RIO GRANDE.- Participan 16 equipos de Río Grande, Río Gallegos y Ushuaia, en Sub 14 y Sub 18 femenino. Las finales irán a las 17:00 (Sub 14) y 19:00 (Sub 18) del domingo 20, en el Favale.

SUB 14 (ZONA A)

Día Hora Gimnasio Partido

Jueves 17 19:00 Favale Favale-Galicia

Viernes 18 16:00 Favale Favale-Boxing

Viernes 18 19:00 Favale UOM-Galicia

Viernes 18 20:30 Favale Favale-Boxing

Sábado 19 10:00 Favale Favale-UOM

Sábado 19 14:00 favale UOM-Boxing

SUB 14 (ZONA B)

Día Hora Gimnasio Partido

Jueves 17 17:30 Favale Italo-AEP

Viernes 18 10:30 Malvinas Verón-Italo

Viernes 18 13:30 Malvinas AEP-Verón

Viernes 18 16:30 Malvinas Imago-AEP

Viernes 18 21:30 Favale Italo-Imago

Sábado 19 11:00 Malvinas Imago-Verón

SUB 18 (ZONA A)

Día Hora Gimnasio Partido

Viernes 18 13:00 Favale AEP Verde-Galicia

Viernes 18 14:30 Favale Hugo-Boxing Club

Viernes 18 17:30 Favale Boxing-AEP Verde

Sábado 19 11:15 Favale AEP Verde-Hugo

Sábado 19 12:30 Favale Boxing-Galicia

Sábado 19 15:15 Favale Galicia-Hugo

SUB 18 (ZONA B)

Día Hora Gimnasio Partido

Jueves 17 20:15 Favale Imago-AEP Azul

Viernes 18 12:00 Malvinas Tigre-Verón

Viernes 18 15:00 Malvinas Verón-Imago

Viernes 18 18:00 Malvinas Tigre-AEP Azul

Sábado 19 12:30 Malvinas AEP Azul-Verón

Sábado 19 14:00 Malvinas Imago-Tigre