Comunicado de los 23 gobernadores por Rosario

”Deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, dice el documento de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño en apoyo a Santa Fe.

BUENOS AIRES (MINUTO UNO).- En el marco de la escalada de violencia narco que sufre la ciudad de Rosario, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño lanzaron un contundente comunicado de unidad y respaldo a Santa Fe.

”El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, dice el comunicado.