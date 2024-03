¿Cómo se conecta la sexta temporada de Kobra Kai con el universo de Karate Kid?

El cocreador de la serie explicó hasta qué punto la sexta temporada de Cobra Kai ampliará el “Miyagiverso”.

Jon Hurwitz -cocreador de Cobra Kai junto a Josh Heald y Hayden Schlossberg- explicó cómo se relacionará la sexta temporada -y última- de la serie con el universo más amplio de Karate Kid.

El proyecto lleva en marcha desde 2018 y actualmente cuenta con cinco temporadas que se pueden ver en streaming en Netflix. Este año llegará a la plataforma la última entrega. Season 6 expands the Karate Kid/Cobra Kai universe more than the first 5 seasons combined. The world building has been truly exhilarating. Excited for everyone to see the diversity of scenes we've been filming episode to episode. We're going to so many new places in the… https://t.co/jreCfuNgqJ — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) March 18, 2024

Hurwitz utilizó sus redes sociales para responder a un comentario que preguntaba si se puede “esperar más trasfondo de Kreese y Silver en la temporada 6”. En respuesta, Hurwitz dijo que él y el equipo están “yendo a muchos lugares nuevos en el Miyagiverso”.

El creador continuó diciendo que la sexta temporada de Cobra Kai “expande el universo Karate Kid/Cobra Kai más que las cinco primeras temporadas juntas.” Está “emocionado de que todo el mundo vea la diversidad de escenas [que han] ido construyendo episodio a episodio.”

¿Cómo se ha expandido el universo de Karate Kid en los últimos años?

Karate Kid ha sido un fenómeno desde que el mundo conoció a Daniel y al Sr. Miyagi en 1984. Desde entonces, el universo se ha ampliado con secuelas como Karate Kid Parte II, Karate Kid Parte III, The Next Karate Kid y el remake de Karate Kid de 2010. Cobra Kai, en su forma actual, es una oportunidad para que la franquicia amplíe su universo.

Además de la sexta temporada de Cobra Kai, el mundo de Karate Kid también se ampliará este año con la creación de otra película. El argumento exacto de la cinta aún se desconoce, pero se dice que incluirá a Jackie Chan en 2010 y a Ralph Macchio. La película, aún sin título, estará protagonizada por Ben Wang, de American Born Chinese, en el papel principal adolescente y está dirigida por Jonathan Entwistle.

Además de la sexta temporada de Cobra Kai, el mundo de Karate Kid también se ampliará este año con la creación de otra película. El argumento exacto de la cinta aún se desconoce, pero se dice que incluirá a Jackie Chan en 2010 y a Ralph Macchio. La película, aún sin título, estará protagonizada por Ben Wang, de American Born Chinese, en el papel principal adolescente y está dirigida por Jonathan Entwistle.