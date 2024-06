Cómo es Atlanta, la ciudad en la que Argentina juega el partido inaugural de la Copa América

Atlanta es una ciudad que tiene una población de más medio millón de personas y, además, es la capital y la metrópoli más poblada del estado de Georgia. Está considerada como un destino de negocios y un importante centro de transporte estadounidense.

BUENOS AIRES (NA).- Un dato color es que aquí está la sede mundial de The Coca-Cola Company que, de hecho, tiene un importante museo que se puede visitar y es unas de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad.

Atlanta es conocida por su rica historia: ocupó un lugar importante durante la Guerra Civil estadounidense y además fue un epicentro del Movimiento de los Derechos Civiles en los años ´50 y ´60: de hecho, fue el hogar del reconocido activista Martin Luther King Jr.

El clima de Atlanta se clasifica como subtropical húmedo: esto significa que la ciudad experimenta veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y un clima bastante templado durante las estaciones de primavera y otoño.

Actualmente, en el hemisferio norte está comenzando el verano, por lo que se esperan temperaturas máximas diarias que suelen estar entre los 30 y los 35 grados. La estación estival está considerada como muy húmeda en esta ciudad y eso provoca que las temperaturas puedan subir aún más.

Un dato a tener en cuenta es que el verano es la estación más lluviosa en Atlanta y, en muchas ocasiones, suele presentar tormentas eléctricas durante las tardes.

La Selección argentina debuta el jueves 20 de junio y, durante el día, están pronosticados unos 32 grados mientras que a la noche, cuando se jugará el partido, 21°C, con cielo nublado y casi nulas chances de precipitaciones.



El costo de vida en Atlanta: cuánto cuesta alojarse y comer afuera.

Dentro de lo que son las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Atlanta ofrece un costo de vida razonable si se la compara con otras urbes muy turísticas como Nueva York o San Francisco, aunque no puede considerarse como “barata”, por lo que es importante planificar adecuadamente antes de viajar.

En lo que respecta al alojamiento hay diferentes costos según el tipo de establecimiento que se elija: un hotel económico, como Motel 6, Super 8 o Quality Inn puede costar entre 60 y 100 dólares por noche, mientras que un hotel de gama media ronda entre los 100 y 200 de la misma moneda por noche (Hampton Inn, Holiday Inn, Courtyard by Marriott).

Luego, hay establecimientos de alta gama entre 200 y 400 dólares, mientras que los considerados de lujo como el Ritz y Four Seasons cuestan más de 400 dólares la noche. En lo que respecta a departamentos, se pueden conseguir en la plataforma Airbnb opciones que parten de los 30 dólares la noche para dos personas.

Hay distintas formas para moverse en la ciudad: un pasaje por un tramo en transporte público como el bus y metro cuesta 2,5 dólares, mientras que el abono mensual (que a los hinchas no les sirve porque solo estarán unos días en la ciudad) cuesta 95 dólares. Quienes alquilen un auto tendrán un costo en combustible similar al de la Argentina debido a que un litro de nafta cuesta alrededor de 1,30 dólares. Para moverse en taxi, hay que pagar una tarifa base de 2,5 dólares y deben agregarse 2 dólares adicionales por cada milla (una milla es 1,6 kilómetros).

Descubrí la cocina sureña y las comidas más famosas de Georgia, como duraznos, coles y nueces.

A nivel gastronómico, comer un menú completo de hamburguesa con papas fritas y bebida cuesta unos 11 dólares en un local fast food, mientras que una comida simple en un restaurante económico está entre 15 y 20 dólares por persona. Un café puede costar entre 4 y 5 dólares, mientras que una pinta de cerveza (medio litro) cuesta unos 8 dólares en un bar.



Las 5 mejores atracciones turísticas de Atlanta.

Atlanta es una de las ciudades más turísticas de los Estados Unidos y el sitio web especializado en viajes Tripadvisor armó un ranking con las 5 atracciones más populares que son visitadas por los turistas. A continuación se destacan los resultados.

Crédito Foto: (Photo by Braunger/ullstein bild via Getty Images)

1- Georgia Aquarium: es uno de los acuarios más grandes del mundo, hogar de una increíble variedad de vida marina, incluyendo tiburones ballenas y belugas. Es una visita obligada para familias y amantes de este tipo de animales.

2- World of Coca-Cola: este museo interactivo cuenta la historia de la icónica bebida Coca-Cola. Ofrece exhibiciones, degustaciones de productos de Coca-Cola de todo el mundo y una tienda de recuerdos.

3- Jardín Botánico: un oasis en medio de la ciudad, con jardines temáticos, esculturas y exposiciones temporales. Es un lugar ideal para pasear y disfrutar de la naturaleza.

4- Fox Theatre: un histórico teatro que ofrece una variedad de espectáculos, desde Broadway hasta conciertos y películas clásicas. Su arquitectura inspirada en el Oriente Medio es impresionante.

5- Martin Luther King Jr. National Historical Park: este parque incluye la casa donde nació Martin Luther King Jr., la iglesia donde predicó y su lugar de descanso final. Es un sitio histórico importante para aprender sobre el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.