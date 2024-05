Comienza el Campeonato Provincial para Kayaks y SUP

Este domingo desde las 09:15 se pone en marcha un nuevo Campeonato Provincial de Canotaje, el primero que desde el inicio contará con la presencia de las tablas de Stand Up Paddle, las cuales el año pasado fueron parte de este certamen pero se sumaron con el torneo ya en marcha.

RIO GRANDE.- El Comité Organizador del Campeonato Provincial de Canotaje está integrado por miembros de AFASyN, Escuela de Kayak Shimawaia y el Club Náutico Ioshlelk Oten, y tendrán para esta primera fecha 24 palistas entre kayaks y SUP.

Todos los remeros anotados saben por reglamento que deben estar presentes a las 08:00 en las instalaciones del Club Náutico Ioshlelk Oten (Montilla 1045, barrio AGP) para la charla técnica, donde entre otras cosas explicarán el circuito a utilizar y la cantidad de vueltas que deberán dar según la categoría.

Y además, existe la posibilidad que haya cambios en el orden de largada de las mangas, y no serían las tablas de SUP las que comiencen con la actividad matutina, sino que serían los kayaks promocionales, los menores y los Sub 16 los que salgan al agua primero, para luego darle lugar a los kayaks simples y dobles Elite, para culminar la jornada con las tablas, esto teniendo en cuenta que según el horario de marea será más cómodo para estos últimos navegar con la pleamar a tope.

El circuito boyado tendrá una extensión de 1600 metros aproximadamente, comenzando frente a la sede social del Club Náutico Ioshlelk Oten, yendo hacia el playón de la Municipalidad de Río Grande para luego volver y llegar en cercanías al puente General Mosconi y al volver y pasar por el Club, se computará el primer giro a todos los participantes, estimándose que serán dos vueltas las que deberán realizar las categorías más avanzadas.

La organización de este evento ha confirmado que serán cuatro las fechas que tendrá el certamen; la segunda se efectuará en Ushuaia frente a las instalaciones de AFASyN, mientras que la tercera y cuarta podrían ser en el Corazón de la Isla, siendo Kosovo y Lago Escondido como dos de las alternativas.

Entre algunos de los participantes se encuentran: Martín Balatti, flamante ganador de la Terna de SUP en los Premios Ciudad de Río Grande; Mabel Viviana Vam Pamel, Malena Balderramo, Emmanuel Salvador, Florencia Baudo, Sil Barrios, Natalí Vega, Angel Alfonso Gottig, Mónica Campisi, Carlos Daniel Uribe, María Noel Moreno, Virginia Villarejo y Germán Sopena, entre otros.